Misterul care se învârte în jurul CRUCII fostului președinte Ion Iliescu: Lipsește un detaliu foarte important

Sicriul fostului președinte al României, Ion Iliescu,a fost depus la Palatul Cotroceni pentru ca cetățenii români să-i aducă un ultim omagiu și să-și ia rămas bun.

Un detaliu important a fost remarcat pe crucea primului președinte al României postdecembriste: toți românii botezați în rit creștin-ortodox ar sesiza acest amănunt.

Pe cruce apar:

Lipsesc inițialele „INRI”, inscripționate pe crucile decedaților creștin-ortodocși. Ion Iliescu a declarat că a fost botezat creștinește, dar a ales să devină liber cugetător.

Așa cum a dezvăluit la dezbaterea electorală pentru alegerile prezidențiale din 1996 (pe care avea să le piardă) după ce a fost întrebat de candidatul PNȚ-CD Emil Constantinescu dacă crede în Dumnezeu, Ion Iliescu, care era președintele de atunci, a spus că în evoluția sa s-au produs „deplasări”, dar a rămas pătruns de elementele fundamentale ale credinței și ale moralei creștine.

Emil Constantinescu: „Domnule Iliescu, credeți în Dumnezeu?”

Ion Iliescu: „Domnule Constantinescu, eu m-am născut într-o familie de oameni evlavioşi, am fost botezat în Biserica Ortodoxă Română şi am aceastaă calitate. Sigur, în evoluţia mea intelectuală s-au produs anumite deplasări, dar am rămas pătruns de elementele fundamentale ale credinţei şi ale moralei creştine. Eu sunt mai moral şi mai creştin decât mulţii alţii care îşi etalează public această credinţă”.