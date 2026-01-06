Prima pagină » Actualitate » De ce să bei Agheasma Mare azi, 6 ianuarie, de Bobotează. Ce semnificație are, de fapt

06 ian. 2026, 07:32, Actualitate
Azi, 6 ianuarie, este sărbătorită Boboteaza (Epifania) de către Biserica Ortodoxă și Catolică. Credincioșii respectă mai multe tradiții cu ocazia acestei sărbători, beneficiază de o zi liberă și, de altfel, merg la biserică pentru a se ruga și pentru a lua apă sfințită. Iată de ce astăzi este bine să bei Agheasma Mare.

Patriarhul Daniel va săvârși Sfințirea Mare a Apei. Accesează acest link pentru a vedea care este programul liturgic al sărbătorii Botezului Domnului.

Anual, în data de 6 ianuarie, credincioșii sărbătoresc Boboteaza (Epifania). Pentru această zi au fost stabilite pregătiri intense. De exemplu, la Constanța s-au sfințit 150 de tone de agheasmă. Crucile de gheață au fost, deja, sculptate la Suceava și Galați.

În alte zone ale țării s-a păstrat și tradiția aruncatului crucii în apă. Tinerii curajoși au pătruns în apele reci pentru a o recupera.

De ce să bei Agheasmă Mare, astăzi

În această zi sfântă, se spune că este bine să consumi Agheasmă Mare, deoarece se spune că ar avea puteri tămăduitoare. IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, declara că persoanele care gustă din apa sfințită vor avea parte de „curățirea sufletelor și a trupurilor”.

„Vindecare de boli, dezlegare de păcate, demonilor pieire, de puterile potrivnice neatinsă, plină de putere îngerească. Toţi cei care se vor stropi şi vor gusta dintr-însa să o aibă spre curăţirea sufletelor şi a trupurilor, spre vindecarea patimilor, spre sfinţirea caselor şi spre tot folosul de trebuinţă”, a declarat IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, arată Observatornews.ro.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române oficiază joi, de la prânz, în ziua de Bobotează, Slujba Sfințirii Mari a apei (Aghiasma Mare) / Sursa foto: Alexandra Pandrea

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române/ Sursa foto: Alexandra Pandrea (Arhivă)

De altfel, se spune că dacă azi va fi ger, atunci pământul va fi roditor.

Există și o serie de tradiții care sunt respectate în România, cu ocazia acestei zile. Una dintre ele reprezintă scufundatul în apă pentru recuperarea crucilor. O tradiție care este respectată îndeosebi în Moldova și Muntenia reprezintă colindatul cu busuioc. Tinerii merg la case și oferă busuioc binecuvântat. Se spune că este aducător de noroc.

