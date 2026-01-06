🚨 Patriarhul Daniel săvârșește Sfințirea Mare a Apei la Catedrala Patriarhală. 10.000 de litri de Agheasmă Mare vor fi distribuiți credincioșilor

10:25 Patriarhul Daniel a început slujba de Sfințire Mare a Apei 10:08 Bucureștenii au ajuns la Patriarhie, unde începe slujba de sfințire a Agheasmei Mulți bucureșteni au ajuns la Patriarhie încă de dimineață, respectând obiceiul de a lua Agheasma Mare și de a o păstra ca binecuvântare pentru familie și locuință.

Credincioșii ortodocși sărbătoresc azi Boboteaza, ziua în care este amintit Botezul Domnului Iisus Hristos în râul Iordan. La Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Capitală, slujba principală are loc sub conducerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Programul liturgic

Programul a început cu Sfânta Liturghie, oficiată în interiorul catedralei. După slujbă, Patriarhul Daniel săvârșește Sfințirea Mare a Apei, cunoscută de credincioși drept Agheasma Mare. Ritualul are loc în pridvorul Reședinței Patriarhale și reprezintă unul dintre cele mai importante momente ale zilei.

Pentru credincioșii prezenți, Patriarhia Română pregătește 10.000 de litri de Agheasmă Mare. Apa sfințită este împărțită în sticle și oferită oamenilor la Baldachinul Sfinților, spațiul special amenajat lângă catedrală. Fiecare persoană primește agheasmă pentru a o duce acasă, conform tradiției.

Obiceiuri de Bobotează

În credința ortodoxă, sărbătoarea amintește de Botezul Domnului în apa Iordanului la vârsta de 30 de ani, înainte de a păși în viața publică. Potrivit tradiției, la Bobotează se săvârșește slujba de sfințire a apelor – Agheasma Mare, care are semnificația simbolică de act de regenerare cosmică.

Apa sfințită de Bobotează se ia dimineața, pe nemâncate, până la Odovania praznicului Botezului Domnului din data de 14 ianuarie. Apoi, Agheasma Mare se păstrează în case și se ia în afara acestor zile binecuvântate de Biserică doar cu acordul preotului duhovnic.

Sărbătoarea Botezului Domnului precede ziua în care în Biserica Ortodoxă este prăznuit Soborul Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului.

