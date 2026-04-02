Patriarhul Daniel. Ortodocșii români trebuie să reziste „modelelor" străine de valorile creștine

Patriarhul Daniel cere poporului ortodox român să reziste în fața modelelor occidentale, așa-zise progresite, ”străine de valorile creștine” în ceea privește familia și filiația tradițională. Astfel, Păstorul Bisericii Ortodoxe Române a declarat 2026, „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar”. În esență, în mesajul pre-pastoral Daniel militează pentru familia cu orice preț în canoanele stabilite de Biserică.

„În societatea contemporană, familia creștină trăiește uneori într-o lume indiferentă sau confuză din punct de vedere spiritual, fiind confruntată, adeseori, cu multiple provocări și crize precum sărăcia, migrația, șomajul, alcoolismul, drogurile, depresia, divorțul și nesiguranța zilei de mâine.

Astăzi, când ni se propun „modele” străine de valorile creștine, este necesar să fie afirmate cu tărie sfințenia căsătoriei, solidaritatea în familie și între familii, demnitatea maternității, a paternității, a filiației și a fraternității, ca daruri ale iubirii lui Dumnezeu, ce trebuie cultivate în comuniune de iubire și coresponsabilitate”, transmite Patriarhul Daniel în mesajul său pre-pastoral, potrivit Agerpres.

Patriarhul Daniel îndeamnă preoții ortodocși să încurajeze și să susțină familiile care au o viață creștină duhovnicească.

„Cunoscând provocările actuale la adresa familiei creștine, preoții ortodocși sunt îndemnați să încurajeze și să susțină familiile care au o viață creștină duhovnicească, să sprijine material și spiritual familiile cu mulți copii, familiile monoparentale sau aflate în situații dificile, să încurajeze enoriașii să contribuie la sprijinirea familiilor sărace, precum și la educația religios-morală a copiilor din comunitate”, subliniază Patriarhul.

Atenție și pentru copii, bolnavi, săraci, bătrâni, descurajați, părăsiți etc

Patriarhul cheamă la atenție față de „familiile care au copii bolnavi, dar și persoanele adulte singure, sărace, bolnave, vârstnice, descurajate, îndoliate și îndurerate, oferindu-le un semn al iubirii lui Hristos față de ei, o rugăciune pentru ei, o faptă bună și un cuvânt bun”, pentru că „Lumina Învierii Domnului nostru Iisus Hristos ne cheamă, așadar, să arătăm mereu în jurul nostru, prin cuvânt și faptă, semne de speranță, de solidaritate și de comuniune fraternă”.

2026 – „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar”

Totodată, înaltul ierarh ortodox evidențiază că „primele persoane umane care au primit vestea cea bună a Învierii din morți a Domnului Iisus Hristos Cel răstignit au fost femeile mironosițe sau purtătoare de aromate”.

„În dimineața Învierii Domnului Hristos, ele au fost cele mai curajoase ființe umane dintre toți oamenii care L-au cunoscut pe Iisus. (…)

Împreună cu Maica Domnului, femeile mironosițe sunt icoana tuturor femeilor credincioase din Biserică, femei care, de-a lungul istoriei, prin credința, curajul și jertfelnicia lor, au devenit adesea mucenițe sau martire, mărturisind cu prețul vieții lor pe Hristos Cel răstignit și înviat, sau au devenit cuvioase maici și surori în mănăstiri, ori bune mame creștine în familie, care au dat naștere copiilor și i-au crescut în dreapta credință, binevestind prin evlavia, smerenia și hărnicia lor în familie, în Biserică și în societate, credința lor în Hristos Cel înviat”, mai spune Patriarhul.

