Cum a reacționat managerul Spitalului Tulcea la cazul medicului specializat în oncologie și hematologie care a fost nevoit să lucreze în construcții

Medicul Mihai Grigoraș, absolvent al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, este specializat în oncologie și hematologie pediatrică. Pentru că nu a găsit un loc de muncă adecvat pregătirii sale, a fost nevoit să lucreze în construcții. Situația lui a stârnit valuri de reacții, printre care și din partea managerului Spitalului Județean Tulcea.

Publicația Ziua de Constanța scrie despre modul în care sunt corelate specializările medicale cu necesarul de personal din spitalele județene.

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De ce l-a respins spitalul din Tulcea

Mihai Grigoraș a vrut să profeseze în mai multe centre medicale și a apelat inclusiv la spitale din Craiova și Constanța. De fiecare dată i s-a spus, însă, că nu sunt locuri libere. Ulterior, medicul s-a adresat Spitalului Județean Tulcea, localitatea sa natală, dar nici aici nu a fost primit.

Managerul spitalului, Tudor Ion Năstăsescu, arată că nu are nicio vină pentru situația în care a ajuns medicul specialist, de a lucra în construcții.

„Avizul de liberă practică, așa cum a fost arătat și de către Colegiul Medicilor, care l-a făcut și public, sună cam cum l-a văzut toată lumea, în sensul că poate practica în specialitatea de hematologie oncologică pediatrică, lucru pe care noi nu îl avem la spital. O infrastructură pentru genul ăsta de secție presupune o investiție foarte mare care trebuie să aibă și o finalitate. Acest gen de specialitate este adecvată unor centre terțiare în care se drenează foarte multe cazuri care vin deja selectate de medicii pediatri din teritoriu”, susține Tudor Ion Năstăsescu, manager la spitalul din Tulcea.

Are Tulcea nevoie de o secție de oncologie?

„Mi se pare o chestie absolut regretabilă că e nevoit să presteze în construcții”, a continuat Tudor Ion Năstăsescu.

Mai departe, acesta a comentat și posibilitatea înființării unei structuri de oncologie și hematologie pediatrică la Tulcea. Înainte de toate, trebuie făcută o analiză privind numărul potențial de pacienți și oportunitatea unei asemenea investiții, spune managerul.

„Nu am o imagine foarte clară asupra numărului de potențiali pacienți, dar, până una alta, în România această specialitate este în centre mari, terțiare, în care se drenează toate cazurile din teritoriu. Pacienții mici oncologici ajung la Constanța, în funcție de gravitatea bolii, și trebuie să beneficieze de locuri clar făcute pentru așa ceva”.