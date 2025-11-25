Prima pagină » Sănătate » Adolescența durează până la 30 de ani. Un nou studiu arată patru vârste esențiale pentru creier

Adolescența durează până la 30 de ani. Un nou studiu arată patru vârste esențiale pentru creier

25 nov. 2025, 22:56, Sănătate
Adolescența durează până la 30 de ani. Un nou studiu arată patru vârste esențiale pentru creier
FOTO - Caracter ilustrativ

„Creierul adolescentului” trăiește în noi până la 30 de ani, iar îmbătrânirea începe abia la 66 de ani, afirmă cercetătorii de la Universitatea Cambridge. În urma unui studiu, ei au descoperit că creierul nostru se reconfigurează constant ca răspuns la experiență și cunoștințe.

Însă, nu este un proces lin de la naștere până la moarte, ci o serie de faze.  Și iată ce rezultă:

Copilăria: de la naștere până la 9 ani

Creierul crește rapid în dimensiuni, dar în același timp elimină conexiunile excesive dintre neuroni.

Perioada adolescentină: de la 9 până la 32 de ani

Aceasta este cea mai profundă schimbare din întreg ciclul de viață al creierului și singura fază în care creierul devine mai eficient. Aceasta este legată de vârful capacităților cognitive.

Viața adultă: de la 32 până la 66 de ani

Faza de stabilitate. Schimbările sunt mai lente, dar eficiența creierului începe să scadă treptat. Aceasta corespunde unui „platou” al inteligenței și personalității.

Îmbătrânirea timpurie: de la 66 până la 83 de ani

Creierul încetează să mai funcționeze ca un sistem unitar și se împarte tot mai mult în zone autonome — ca muzicienii care lansează proiecte solo. La această vârstă încep să apară demența și problemele cu tensiunea arterială.

Îmbătrânirea târzie: după 83 de ani

Schimbările sunt asemănătoare cu faza anterioară, dar mai pronunțate. Există mai puține date — a fost mai dificil să se găsească participanți sănătoși cu vârste înaintate de peste 83 de ani, informează BBC.

Sursa Foto: Shutterstock

