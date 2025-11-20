Prima pagină » Actualitate » Cele 3 obiceiuri care îți distrug mintea. Recomandările unui neurolog de top pentru un creier SĂNĂTOS

Cele 3 obiceiuri care îți distrug mintea. Recomandările unui neurolog de top pentru un creier SĂNĂTOS

20 nov. 2025, 15:52, Actualitate
Cele 3 obiceiuri care îți distrug mintea. Recomandările unui neurolog de top pentru un creier SĂNĂTOS
Cele 3 obiceiuri care îți distrug mintea / Sursa FOTO: Pixabay

Creierul, acest veritabil centru de comandă al corpului, este responsabil pentru memorie, luarea deciziilor și mișcare. Cu toate acestea, multe dintre obiceiurile noastre zilnice îl afectează, iar în timp îi dăunează sănătății.

Robert Love, unul dintre cei mai mari medici neurologi ai lumii, susține că unele activități obișnuite pe care le considerăm inofensive pot avea efecte grave asupra sănătății cognitive.

Legătura nebănuită dintre creier și fumat

Astfel, printre cei mai mari vinovați pentru deteriorarea creierului regăsim fumatul, consumul de alcool și lipsa somnului, scrie Times of India, care îl citează pe reputatul profesor doctor.

Fumatul este asociat cu plămânii și inima, dar puțini oameni cunosc relația sa cu creierul.

Potrivit dr. Love, fumatul accelerează îmbătrânirea creierului, diminuează funcțiile cognitive și crește riscul de boli neurodegenerative. Cum e posibil așa ceva? Simplu: nicotina și alte substanțe nocive din țigări restricționează fluxul sangvin către creier, iar asta împiedică transportul oxigenului și al nutrienților către celulele creierului.

Consecințele pentru creier sunt devastatoare: probleme de memorie, dificultăți de concentrare, încetinirea gândirii și micșorarea regiunilor legate de memorie și învățare. De asemenea, fumatul favorizează inflamația și stresul oxidativ în creier, promovând declinul cognitiv.

Renunțarea la fumat va reduce aceste riscuri și va ajuta creierul să recupereze funcționalitatea pierdută.

Cât de nociv este alcoolul

Consumat în exces, alcoolul este dăunător pentru creier. Medicul neurolog subliniază că alcoolul modifică modul în care creierul comunică.

Efectele alcoolului asupra creierului:

  • afectează învățarea și memoria;
  • influențează luarea deciziilor;
  • reduce țesutul cerebral;
  • distorsionează echilibrul neurotransmițătorilor.

De asemenea, alcoolul perturbă calitatea somnului, iar somnul perturbat amplifică efectul toxic asupra creierului.

Rolul somnului pentru echilibrul creierului

Multe persoane renunță la somn fără să conștientizeze impactul asupra creierului. Statul până târziu în mod repetat poate perturba mecanismele de autoreparare ale creierului. Somnul ajută creierul la: consolidarea memoriei, eliminarea toxinelor și menținerea funcțiilor cognitive generale.

Atenție: somnul deficitar afectează concentrarea și încetinește timpul de reacție! Privarea de somn pe termen lung poate duce la vulnerabilitate crescută, demență și alte tulburări cognitive. În plus, privarea de somn crește nivelul hormonilor de stres, care distrug neuronii.

Ce recomandă neurologul Robert Love

Neurologul Robert Love recomandă următoarele:

  • Pentru fumători – Renunțați la fumat, deoarece acest obicei poate duce la probleme ireversibile pentru creier;
  • Pentru consumatorii de alcool – Alegeri băuturi benefice pentru creier, cum este vinul roșu, consumat moderat;
  • Pentru somn și odihnă – Mențineți un program regulat de 7-9 ore pe noapte și creați un mediu propice somnului.

Activitățile benefice pentru creier sunt exercițiile fizice regulate, lectura și puzzle-urile. De asemenea, implicarea socială și o dietă bogată în antioxidanți și omega-3 fac bine.

