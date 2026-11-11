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Câți români s-au uitat la conferința lui Nicușor Dan. Care a fost cea mai urmărită televiziune de știri

Câți români s-au uitat la conferința lui Nicușor Dan. Care a fost cea mai urmărită televiziune de știri
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Conferința de presă a președintelui Nicușor Dan a urcat audiența posturilor de știri. Unele au avut cifre duble față de ziua precedentă, scrie Paginademedia.ro.

Aproape 1,3 milioane de români se uitau în total în fiecare minut la evenimentul transmis live de toate posturile de știri.

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Analiza face referire la audiența totală a stațiilor, după media pe minut în intervalul 19:00-21:00, când președintele Nicușor Dan răspundea întrebărilor jurnaliștilor.

Conferința a fost marcată de un moment controversat, în care Nicușor Dan i-a interzis accesul la Palatul Cotroceni jurnalistului Ovidiu Vanghele, în mandatul său de președinte.

Posturile de știri au avut cu mult mai mulți telespectatori decât în ziua precedentă.

În cazul Digi 24 și B1 TV, audiența de marți, 10 noiembrie, a fost dublă față de ziua anterioară.

Care a fost cel mai urmărit post de știri

România TV a fost cea mai urmărită televiziune de știri la nivelul întregii Românii.

La orașe și pe publicul comercial, însă, telespectatorii cei mai mulți i-a înregistrat postul Antena 3.

Surpriza serii a fost B1 TV. La nivel național a sărit de suta de mii de telespectatori, iar la orașe a fost peste Digi 24 cu conferința lui Nicușor Dan.

Pe publicul tânăr, comercial, chiar dacă cifrele absolute sunt mici, în procente vorbim de multe dublări de audiență și chiar mai mult, precizează Paginademedia.

Național

Conferința lui Nicușor Dan a adunat cei mai mulți români pe România TV și pe Antena 3: aproape 750.000 în total.

Primul loc, la doar 10.000 de telespectatori distanță, a fost adjudecat de România TV, cu 376.000 de români în fața micilor ecrane.

Poziția a treia pentru Digi 24, cu audiență dublă față de ziua precedentă. O audiență dublă au marcat și B1 TV și TVR Info.

Urban

La orașe, schimb de ierarhie, cu Antena 3 cea mai urmărită (250.000 de telespectatori) şi România TV pe locul al doilea.

De remarcat poziția B1 TV: cu o audiență aproape de două ori mai mare decât luni seara, postul a fost după Realitatea, dar a depășit Digi 24.

Comercial

Publicul comercial a fost mult mai interesat de posturile de știri la conferința lui Nicușor Dan, față de o zi normală.

Chiar dacă cifrele absolute sunt modeste (zeci de mii de telespectatori), procentual creșterile sunt consistente (mai puțin la România TV și Realitatea).

Antena 3, primul loc – audienţă dublă de la o zi la alta

România TV – plus de doar 5.000 de persoane

Digi 24 – audienţă de trei ori mai mare

B1 TV – audienţă dublă

Realitatea – plus 3.000

TVR Info – avea audienţă sub zero luni seară şi a sărit la 13.000

Euronews – de la unu la cinci mii

Audienţa posturilor de ştiri la conferinţa de presă a lui Nicuşor Dan (intervalul 19.00-21.00), comparativ cu ziua precedentă, la nivel național:

Audienţa posturilor de ştiri la conferinţa de presă a lui Nicuşor Dan (intervalul 19.00-21.00), comparativ cu ziua precedentă, în mediul urban:

Audienţa posturilor de ştiri la conferinţa de presă a lui Nicuşor Dan (intervalul 19.00-21.00), comparativ cu ziua precedentă, pe segmentul comercial:

Sursa foto (interior): Paginademedia

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