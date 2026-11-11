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Românii vor putea să-și construiască singuri casa, la oraș sau la sat, fără un antreprenor general în construcții. Ce prevede noul proiect de lege aflat în Parlament

Românii vor putea să-și construiască singuri casa, la oraș sau la sat, fără un antreprenor general în construcții. Ce prevede noul proiect de lege aflat în Parlament
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Un proiect de lege depus în Camera Deputaților propune ca românii să poată să construiască sau să își renoveze locuința în „regie proprie”, fără să mai fie obligați să angajeze o firmă cu rol de antreprenor general în construcții care să gestioneze lucrarea. Noua măsură ar urma să se aplice atât în mediul rural, cât și în cel urban, indiferent de înălțimea clădirii. Inițiatoarea proiectului de lege este deputata neafiliată Raisa Enachi. Proiectul de lege a picat la votul Senatului, iar acum a ajuns în Camera Deputaților, care este for decizional.

Ce înseamnă construcția „în regie proprie” și cine beneficiază

Legea actuală permite construcția fără un antreprenor general doar în cazul locuințelor cu un singur nivel de la sat, garajelor, teraselor sau anexelor gospodărești. Prin proiectul care modifică articolele 279 și 285 din Codul amenajării teritoriului, dreptul de a executa lucrări în regie proprie este extins pentru toate persoanele fizice care sunt proprietari și utilizatori finali ai locuințelor. Regulile noi vor fi aplicate fără să mai țină cont de amplasamentul terenului (oraș sau sat) și fără limitări legate de regimul de înălțime.

Apare o nouă calitate juridică: „beneficiarul-executant”

Proiectul de lege introduce și statutul de „beneficiar-executant”, adică persoana fizică care realizează lucrările de construcție la propria casă, fără a fi nevoie să dobândească formal statutul de antreprenor general. Există însă și limitări clare menite să păstreze siguranța și calitatea în construcții. Pentru etapele tehnice complexe sau periculoase (cum ar fi instalațiile electrice, cele de gaz ori structurile specializate), proprietarul rămâne obligat să contracteze firme sau meșteri autorizați.

Când intră în vigoare noile prevederi

Promovată ca o măsură de debirocratizare care sprijină cetățenii să își reducă costurile de construcție a unei locuințe, noua lege nu generează cheltuieli suplimentare din bugetul general consolidat și nu înființează instituții noi, susține inițiatoarea.

Legea a ajuns acum în Camera Deputaților, care este for decizional. Dacă trece de votul acesteia,prevederile vor intra în vigoare la 90 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial.

Comentarii 1
  • Nastase Ileana

    Si pana acum nu se putea ? Constructii in regie proprie se fac peste tot, mai ales cand trebuie sa combini prestari de servicii de la firme diferite, de exemplu o firma sa iti faca fundatia, alta corpul cladirii si o a treia, acoperisul. Cine te obliga sa contractezi toate serviciile de la aceeasi firma, adica acoperisul sa fie musai cumparat si montat tot de cei care au facut peretii sau fundatia ? Poate vrei sa cumperi o casa de lemn prefabricata iar firma contractoare nu executa si acoperisuri, atunci ce faci ? Stai sub cerul liber ?

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