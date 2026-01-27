Prima pagină » Actualitate » Un reputat medic neurolog dezvăluie ce produs refuză să consume. „Nu oferă absolut nimic valoros”

27 ian. 2026, 12:09, Actualitate
Un reputat medic neurolog dezvăluie ce produs refuză să consume / Sursa FOTO: Shutterstock

Unul dintre cei mai cunoscuți medici neurologi americani trage un semnal de alarmă în privința riscurilor la care se supun oamenii care consumă acest produs. Deși este extrem de popular, în special în rândul tinerilor, consumat zilnic poate crește semnificativ riscul declanșării bolii Alzheimer.

Potrivit Daily Mail, dr. Austin Perlmutter, medic și cercetător în neurologie, a stârnit o adevărată controversă în mediul online atunci când și-a publicat opiniile.

„Îl evit pentru a-mi proteja creierul”

Dr. Perlmutter spune că nu consumă deloc băuturi îndulcite și asta deoarece o serie de studii recente le-au asociat cu un risc crescut de declin cognitiv.

El a distribuit un videoclip pe contul său de Instagram, unde are peste 141.000 de urmăritori, în care explică detaliat de ce a eliminat aceste băuturi din dieta sa:

„Acesta este alimentul numărul unu pe care îl evit ca cercetător în neurologie și medic pentru a-mi proteja creierul împotriva bolii Alzheimer. Alimentația are o influență majoră asupra sănătății creierului, iar cercetările au stabilit în mod constant o legătură între calitatea dietei și riscul apariției unor afecțiuni precum boala Alzheimer”.

Potrivit dr. Perlmutter, recente cercetări de amploare au stabilit că există o legătură între consumul de băuturi îndulcite cu zahăr și riscul apariției bolii Alzheimer. Printre altele, medicul neurolog arată că persoanele care au consumat regulat sucuri și alte băuturi îndulcite cu zahăr au prezentat un risc cu aproape 50% mai mare de a dezvolta Alzheimer.

Ținând cont de rezultatele studiului, care sunt cât se poate de alarmante, dr. Perlmutter insistă că fiecare dintre noi trebuie să luăm măsuri pentru a ne proteja. Mesajul lui este tranșant:

„Băuturile îndulcite cu zahăr nu oferă absolut nimic valoros pentru majoritatea oamenilor. Ele vin cu o cantitate mare de zahăr, iar acest lucru este legat de disfuncția metabolică și de riscul de inflamație, ambele fiind căi care ne pot predispune la un risc mai mare de boli neurodegenerative, inclusiv boala Alzheimer”.

Sunt sigure băuturile „fără zahăr”?

Pe de altă, foarte mulți oameni aleg să consume variante de băuturi „fără zahăr”, așa-zise sucuri „diet”, în jurul cărora s-a construit mitul că ar fi mai sănătoase. Dar medicul neurolog din State insistă că și acestea pot reprezenta un pericol pentru sănătatea creierului.

„În același studiu, cercetătorii au mai descoperit că persoanele care consumă mai multe băuturi îndulcite artificial aveau un risc cu aproximativ 40% mai mare de a dezvolta Alzheimer, povestește el.

Opiniile exprimate au stârnit numeroase reacții, unii oameni arătând că, în vremurile actuale, nu te poți feri de îndulcitorii artificiali, „sunt aproape imposibil de evitat în supermarket”.

Care este soluția? Reeducarea papilelor gustative, spune medicul neurolog: „Știu că poate fi o provocare, dar ideea generală este că, dacă poți începe să-ți antrenezi papilele gustative să nu mai aibă nevoie în mod persistent de tot acel zahăr, de gustul dulce, este un lucru bun pentru tine în general și pentru sănătatea creierului tău”.

Și Dan Buettner, explorator la National Geographic și expert în regiunile cu cea mai mare speranță de viață din lume, a vorbit despre riscul consumului de băuturi zaharoase: „Băuturile carbogazoase sunt sursa numărul unu de zahăr rafinat”. Potrivit lui, consumul de băuturi carbogazoase poate fi asociat cu obezitatea, rezistența la insulină și inflamația cronică, mai scrie Daily Mail.

