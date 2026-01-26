În ultimii ani, dietele au devenit populare în mediul online. Astfel că, oamenii au acces facil la diverse rețete pentru scăderea în greutate. În acest context, riscurile apar la orice pas, întrucât aceste promisiuni par din ce în ce mai atractive pentru cei care nu au timp sau nu au resurse financiare pentru a ajunge la un medic nutriționist.

Un regim sever poate duce la caranțe de vitamine, oboseală și dificultăți de concentrare. În schimb, un stil de viață sănătos te ajută să ai mai multă energie, un somn bun, o greutate echilibrată, o stare emoțională stabilă.

„Un program cu indicație fixă, cum sunt toate aceste «rețete» care se găsesc pe internet în ideea de set de reguli rigide în care trebuie să faci anumite lucruri, să mănânci anumite alimente. Din punctul meu de vedere, vorbind la modul general, reprezintă atitudini care ar trebui evitate pentru că ne distrag de la obiectivul principal, acela de a avea o alimentație sănătoasă și care eventual să fie îndreptată în direcția scăderii în greutate.

În general, prin dietă, oamenii se gândesc la un program pentru slăbit. Totul pornește de la principii de alimentație sănătoasă pe care dacă pacienții le înțeleg vor reuși să-și îmbunătățească starea de sănătate și vor reuși să scadă și în greutate dacă sunt ajustate caloric astfel încât să inducă scăderea în greutate.

Aceste diete, aceste seturi fixe de reguli care, de cele mai multe ori, nu au legătură cu realitatea, nu au legătură cu știința, bulversează oamenii și rezultatele sunt întâmplătoare sau nu există sau sunt pe termen scurt și apoi persoanele respective revin din nou la un stil de viață defectuos care eventual i-a condus și la creștere în greutate. Este de preferat ca o persoană să primească aceste indicații de la persoane avizate care au un background și o experiență în această zonă, deci de evitat să se culeagă de pe internet diete aiuristice”, a explicat, pentru Gândul, medicul nutriționist Șerban Damian.

Diete pe termen scurt vs. stil de viață sănătos

Multe așa-zise diete țin pe termen scurt. Ele se caracterizează, de cele mai multe ori, printr-un aport caloric redus sau consumul repetitiv al unui fel de mâncare.

„Seturile acestea de recomandări din diete sau modul de concepere a unei diete este foarte rigid și, de cele mai multe ori, n-are legătură cu realitate. Spre exemplu, dieta cu supă de varză, că este cea mai celebră, dar sunt mii de astfel de modele, reprezintă un soi de «ceva» ce nu are legătură cu viața normală, cu nevoile nutriționale al unei persoane. Și atunci nimeni nu este dispus și nici nu este normal să urmeze pe termen lung o astfel de dietă. La un moment dat se va întâmpla ceva, se va plictisi, nu se va simți bine sau nu va vedea rezultate și va reveni la o alimentație obișnuită, care în multe cazuri înseamnă o alimentație dezechilibrată și din cauza aceasta nici nu vor fi efectele dorite pe zona de sănătate sau pe zona de slăbire”, a precizat medicul.

„Nu te ajută cu nimic să scazi doar câteva kilograme și apoi să le pui la loc”

Dietele pe termen scurt sunt populare pentru că oamenii vor rezultate rapide. Însă aceste rezultate sunt, de cele mai multe ori, de moment. Astfel că, în unele cazuri, pot apărea tulburări de comportament alimentar.

„Unele diete sunt eficiente pe termen scurt, adică poți să slăbești spectaculos kilograme bune cu astfel de dietă. Dar nu aici este esența, pentru că reprezintă doar un «quickfix» treaba aceasta, ceva ce îți aduce o oarecare scădere pe cântar, care de multe ori nu este grăsime, este masă musculară, este apă care nu te învață nimic legat de ce înseamnă alimentație sănătoasă. Nu îți dă un orizont pe termen lung, ci doar pur și simplu ai făcut un «hei-rup» care te-a rezolvat cu câteva kilograme pe cântar și nu are eficiență în ceea ce privește modificarea factorilor de risc și a stării de sănătate. În principiu, atunci când urmezi un program de alimentație te gândești nu numai să slăbești, pentru că nu doar asta contează, ci să îți reduci riscurile de a dezvolta anumite probleme de sănătate care au legătură cu o alimentație de proastă calitate și cu excesul ponderal.

Nu te ajută cu nimic să scazi doar câteva kilograme și apoi să le pui la loc. Ba din contră, poate să fie dăunător pentru moral, chiar și pentru greutate. Dacă pierzi masă musculară, după asta va fi foarte greu să mai pui la loc și va fi mult mai greu să scazi din grăsime”, a explicat Șerban Damian.

