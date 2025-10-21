O femeie bolnavă de Parkinson a cântat la clarinet în timpul operației pe creier

O femeie diagnosticată cu Parkinson a cântat la clarinet în timpul unei operații pe creier care a avut loc la King’s College Hospital din Londra. Pacientei i s-au implantat electrozi pentru stimulare cerebrală profundă.

La 65 de ani, Denise Bacon, o fostă logopedă din Crowborough, East Sussex (Regatul Unit), a trecut printr-o situație cu totul și cu totul neobișnuită: a cântat la clarinet în timpul unei intervenții chirurgicale la creier, concepută pentru a îi ameliora simptomele bolii Parkinson.

Când a fost diagnosticată

Denise a primit diagnosticul cu boala Parkinson în 2014. De atunci, ea a început să se confrunte cu rigiditate musculară, mișcări lente și pierderea progresivă a dexterității, ceea ce i-a afectat nu doar mersul și înotul, dar și pasiunea pentru clarinet.

La King’s College Hospital din Londra, sub coordonarea prof. Keyoumars Ashkan (specialist în neurochirurgie), Denise a fost supusă unei intervenții de stimulare cerebrală profundă (DBS – Deep Brain Stimulation).

Procedura presupune implantarea de electrozi în zone precise ale creierului (prin găuri de dimensiunea unei monede mici) care, conectaţi la un generator de impulsuri implantat în piept, transmit curent electric pentru a modula activitatea cerebrală implicată în simptomele Parkinsonului.

Momentul muzical din sala de operație

Denise a rămas trează pe durata întregii operații – asta pentru ca echipa medicală să poată monitoriza în timp real cum răspund mișcările ei la stimulare.

Echipa a observat instant că îmbunătățirea mișcărilor degetelor a fost clară odată ce curentul electric a fost aplicat: „mișcările mâinii drepte s-au îmbunătățit din momentul în care stimularea a fost activată”.

După intervenție, Denise a declarat că este încântată că a putut să cânte din nou la clarinet — un gest simbolic pentru identitatea sa de muzician amator. De asemenea, a început să observe îmbunătățiri şi la mers, şi speră să revină la înot şi la dans.

