Dieta lui Fuego: „Acum intru într-un proces de slăbire, dar nu unul dur, ci temeinic, cu anumite renunțări”. La ce ALIMENTE a renunțat artistul

Cântărețul Fuego a dezvăluit cum a câștigat lupta împotriva kilogramelor. Artistul a spus că lucrează în permanență la forma sa fizică.

Însă, un alt aspect important în lupta cu îngrășarea este menținerea echilibrului interior. Tocmai ce a încheiat filmările pentru un nou sezon la emisiunea „Drag de România mea” de pe TVR 2.

„Mărturisesc că am avut un an plin. Uneori stau și mă gândesc dacă se merită. N-am avut, spre exemplu, nici o vacanță în acest an, nu am ajuns pe nicăieri, să mă pot relaxa sau să văd un loc nou. Mi-am canalizat energia pe activitate, proiecte multe, evenimente, concerte, expoziții cu tablourile prin muzeele din România și tot felul de activități. Ce este cel mai complicat sunt drumurile lungi, pe care le fac cu mașina. Dar mergem înainte. În fond, asta mi-am ales și asta știu să fac cel mai bine. Spre exemplu, ultima lună a fost cu activitate în fiecare zi. Pare greu de crezut, dar așa a fost. Am făcut expoziții, am avut concerte în diverse locuri, apoi am filmat tot sezonul 15 al emisiunii ”Drag de România mea!”, care va debuta pe 17 și 18 octombrie, la TVR 2”, a declarat artistul pentru Click.

Ce alimente evită Fuego

Artistul dezvăluie că evită pâinea, cartofii, foietajele, făinoasele și alte alimente care conțin carbohidrați. El mănâncă în cantități mai mici, în pauze de filmări, dar și noaptea, după ora 23. De asemenea, garderoba sa cuprinde mai multe tipuri de sacouri pentru perioadele când are creștere în greutate.

„Eu trec mereu prin diverse etape, pe parcursul unui an. Am momente în care mai adaug kilograme, altele în care slăbesc. Acum intru într-un proces de slăbire, dar nu unul dur, ci temeinic, cu anumite renunțări. Încerc să nu mai mănânc carbohidrați, adică pâine, cartofi, făinoase, foietaje și alte preparate din această categorie. Cantitățile sunt mai mici și mă chinui să am și un program fix, de asta este aproape imposibil, la volumul de muncă, la drumurile și evenimentele pe care le am. Mănânc în pauze de filmări și în alte momente mai puțin fericite, în special noaptea, după ora 23:00.Dar reușesc să dau câteva kilograme, să ajung la o formă optimă. Ce e mai nostim este faptul că am sacouri pentru fiecare categorie de kilograme pe care o am. Atunci când dau 5-6 kilograme iau anumite sacouri, când am mai multe altele și tot așa. Evit să le modific pentru că nu am frecvența clară. Dincolo de asta, de partea fizică, încerc să lucrez cu mintea, să am o stare generală bună și să pot crea, să pot produce, să pot face față provocărilor, iar anul acesta a fost intens din punctul de vedere al diversității activităților. Și încă nu s-a încheiat. Nu mă plâng, ba chiar este onorant, pentru un artist independent, cum sunt eu, cu nișa sa, cu 33 de ani de carieră, să fiu în continuare pe buzele oamenilor și să pot face performanță”, a spus artistul.

Sursa Foto: Arhiva Foto Cancan

