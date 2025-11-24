Fostul premier britanic a dezvăluit cum a scăpat de CANCERUL la prostată descoperit din intâmplare: „Testarea mi-a dat șansa să rezolv problema”

Fostul premier britanic David Cameron, în vârstă de 59 de ani, a anunțat că a fost tratat pentru cancer de prostată. Decizia de a merge la un control a venit după ce soția sa l-a încurajat, inspirată de un interviu BBC. Cameron spune că își folosește platforma publică pentru a încuraja bărbații să se testeze împotriva acestei maladii mortale, în loc să ignore semnele subtile ale bolii.

Fostul prim-ministru al Marii Britanii, David Cameron, a dezvăluit că a fost diagnosticat și tratat pentru cancer de prostată, relatează BBC.

În vârstă de 59 de ani, Cameron a explicat într-un interviu pentru Times că soția sa a insistat să meargă la un control medical după ce a ascultat un interviu radio cu antreprenorul Nick Jones, diagnosticat și el cu aceeași boală și devenit un promotor activ al testării la bărbați.

Cameron a efectuat un test PSA la începutul acestui an, urmat de o scanare RMN și o biopsie. Testul PSA detectează proteine asociate cu cancerul de prostată, iar rezultatele au indicat valori ridicate. Ulterior, fostul premier a fost tratat cu terapie focală, o procedură care vizează direct zona în care se află tumora și poate folosi unde ultrasonice pentru a distruge celulele canceroase.

Cancerul de prostată este cea mai frecventă formă de cancer la bărbați în Marea Britanie, cu aproximativ 55.000 de cazuri noi pe an.

Cameron: „M-aș simți prost dacă nu aș spune că am avut această experiență”

David Cameron spune că și-a depășit reticența de a vorbi despre probleme personale de sănătate pentru a încuraja testarea preventivă:„Nu îmi place în mod special să discut despre problemele mele personale de sănătate intimă, dar simt că ar trebui să o fac”, a declarat acesta. „Să fim sinceri. Bărbaţii nu sunt foarte buni la a vorbi despre sănătatea lor. Avem tendinţa să amânăm lucrurile.”

El adaugă că testarea i-a salvat viața.

„M-aş simţi prost dacă nu aş spune că am avut această experienţă. Am făcut o scanare. M-a ajutat să descopăr ceva care nu era în regulă. Mi-a dat şansa să rezolv problema.”, a spus fostul premier britanic.

Cameron, care a condus Marea Britanie între 2010 și 2016 și a servit ulterior ca ministru de externe în cabinetul lui Rishi Sunak, își folosește acum notorietatea pentru a susține campania organizației Prostate Cancer Research, administrată de Nick Jones, fondatorul Soho House. Organizația promovează accesul la screening pentru bărbații cu risc ridicat.

Potrivit Prostate Cancer UK, unul din opt bărbați va dezvolta cancer de prostată de-a lungul vieții, iar această boală a depășit recent cancerul de sân ca fiind cea mai frecvent diagnosticată formă de cancer din Marea Britanie. Riscul crește odată cu vârsta, fiind mai ridicat în rândul bărbaților peste 75 de ani.