Ministrul Alexandru Rogobete vrea să schimbe cutuma „mergi la medic doar când te doare ceva” și lansează un program național: „Prevenția trebuie să ajungă la oameni din timp, nu să fie invocată doar când boala este deja instalată”

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat pe pagina oficială de Facebook că a pus luni, 22 decembrie 2025, în transparență decizională o Hotărâre de Guvern prin intermediul căreia să se creeze un „cadru legal necesar pentru ca prevenția să iasă din zona declarativă și să devină politică publică aplicabilă”.

A fost adus în atenție Programul național de prevenire supraveghere și control al infecției HIV/SIDA, precum și un cadru legal pentru intervenția timpurie în domeniul sănătății mintale.

„Am pus astăzi în transparență decizională o Hotărâre de Guvern prin care se creează cadrul legal necesar pentru ca prevenția să iasă din zona declarativă și să devină politică publică aplicabilă. Este o continuare firească a mesajelor pe care le-am transmis constant: prevenția trebuie să ajungă la oameni din timp, nu să fie invocată doar când boala este deja instalată și posibilitățile de intervenție sunt limitate. 👉În Programul național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV/SIDA introducem profilaxia pre-expunere (PrEP) pentru persoanele neinfectate, dar cu risc de expunere. Este o măsură de prevenție utilizată la nivel european, cu eficiență dovedită, care reduce semnificativ riscul de infectare și permite intervenția înainte ca boala să apară. 👉În domeniul sănătății mintale, creăm cadrul pentru intervenție timpurie. Asigurăm acces la testare rapidă pentru identificarea precoce a consumului de substanțe psihoactive și introducem evaluarea psihologică pentru copiii sub 18 ani. Problemele pot fi identificate la timp, iar îngrijirea medicală devine una preventivă și orientată spre viitor, nu doar una reactivă”, a anunțat Alexandru Rogobete.

Există în plan înființarea a 3 programe naționale de sănătate publică

Potrivit postării ministrului Sănătății, prin această Hotărâre de Guvern se dorește înființarea a 3 programe naționale de sănătate publică. Este vorba despre:

Programul național de screening pentru cancerul de sân, col uterin și colorectal;

Programul național de screening neonatal;

Programul național de îngrijiri paliative.

„👉Prin aceeași Hotărâre, înființăm trei programe naționale de sănătate publică cu impact major pe termen lung.

✅ Programul național de screening pentru cancerul de sân, col uterin și colorectal stabilește, pentru prima dată, un cadru coerent de screening la nivel populațional. Astfel, depistarea nu mai este întâmplătoare, ci se realizează prin programe organizate, crescând accesul la diagnostic precoce și șansele de tratament eficient și supraviețuire.

✅Programul național de screening neonatal permite identificarea precoce a unor afecțiuni grave la nou-născuți, înainte de apariția simptomelor clinice ireversibile. Este una dintre cele mai eficiente forme de prevenție, cu impact direct asupra dezvoltării copilului și asupra calității vieții pe termen lung.

✅Programul național de îngrijiri paliative creează cadrul pentru extinderea serviciilor destinate pacienților cu boli cronice progresive, în stadii avansate sau terminale. Dezvoltăm îngrijiri la domiciliu, în ambulatoriu, în regim de spitalizare de zi și prin echipe mobile, astfel încât îngrijirea să fie continuă, adaptată și centrată pe nevoile reale ale pacientului și ale familiei.

Transparența decizională reprezintă un instrument de lucru, nu o simplă formalitate. Așteptăm observații, propuneri și contribuții care să sprijine construirea unor programe funcționale, adaptate realităților noastre.

🤝Încrederea se construiește prin fapte.

Iar prevenția este una dintre cele mai responsabile forme de grijă față de oameni”, a notat ministrul Alexandru Rogobete pe Facebook.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto / Valentina Sarosi