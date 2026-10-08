Singurul fruct care a primit „eticheta” de sănătate de la Comisia Europeană. Mihaela Bilic recomandă să consumăm 200g în fiecare zi

Nutriționistul Mihaela Bilic a făcut anunțul. „Kiwi are autorizație de sănătate!” Fructul marchează o premieră în UE.

„Kiwi are autorizație de sănătate!

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Fructul de Kiwi a devenit primul produs proaspăt pentru care Comisia Europeană a autorizat o afirmație de sănătate, după mai bine de 15 ani de cercetări susținute.

Afirmația autorizată de Comisia Europeană se referă la funcția intestinală și precizează, citez: „consumul de kiwi verzi contribuie la funcția intestinală normală prin creșterea frecvenței scaunelor”. Pentru validarea acestei afirmații este recomandat un consum zilnic de 2 kiwi verzi proaspete, adică minim 200g pulpă de fruct.

Decizia europeană vine după un proces de cercetare și evaluare care s-a întins pe mai mult de 15 ani și a inclus 18 studii intervenționale realizate pe oameni. În urma evaluării, 6 dintre aceste studii au fost considerate suficient de solide pentru a susține efectul kiwi-ului verde asupra funcției intestinale.

Autorizarea nu înseamnă că fructul este considerat un tratament pentru o afecțiune medicală, ci că există dovezi care susțin beneficiile asupra unei funcții fiziologice.

Kiwi-ul verde devine astfel primul fruct proaspăt care beneficiază de o astfel de afirmație de sănătate autorizată la nivelul Uniunii Europene”, scrie Mihaela Bilic.

Ce beneficii principale are fructul kiwi

Kiwi este un superfruct cu o densitate nutrițională ridicată, recunoscut în special pentru conținutul său masiv de vitamina C (dublu față de portocale), fibre și antioxidanți.

Întărirea imunității

Cantitatea mare de vitamina C stimulează producția de celule albe și apărarea organismului împotriva infecțiilor.

Îmbunătățirea digestiei

Conține fibre și actinidină (o enzimă unică), care ajută tranzitul intestinal și combate constipația.

Sănătatea inimii

Potasiul și antioxidanții ajută la reglarea tensiunii arteriale și reducerea riscului cardiovascular.

Protecția pielii

Vitaminele C și E stimulează sinteza colagenului și protejează celule pielii de îmbătrânirea prematură.

Calitatea somnului

Consumul regulat poate contribui la un somn mai odihnitor datorită conținutului de antioxidanți și serotonină.