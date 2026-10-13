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Sindicaliștii din Sănătate cer partidelor din Parlament să voteze „urgent” Guvernul Niculescu: „Suntem în ceasul al treisprezecelea”. De ce semnalează că „situația a devenit de-a dreptul critică”

Flavius Niculescu
Sindicaliștii din Sănătate cer partidelor din Parlament să voteze „urgent” Guvernul Niculescu: „Suntem în ceasul al treisprezecelea”. De ce semnalează că „situația a devenit de-a dreptul critică”
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Reprezentanții Federației SANITAS au emis marți, 13 octombrie, un comunicat prin care fac apel la „responsabilitatea” tuturor formațiunilor politice din Parlamentul României. Sindicaliștii din Sănătate spun că țara are nevoie urgentă de un Guvern cu puteri depline, întrucât „nu mai sunt resurse” bugetare pentru medicamente, materiale sanitare sau alte echipamente care asigură buna funcționare a sistemului medical. Reprezentanții SANITAS spun că efectele crizei politice sunt resimțite deja în spitale, centre sociale și, cel mai grav, în viețile prea multor pacienți.

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Casa Națională de Asigurări de Sănătate așteaptă peste 360 de milioane de lei de la Ministerul Sănătății

Comunicatul emis de reprezentanții SANITAS este construit sub forma unui „apel la responsabilitate socială” și este intitulat „România nu mai are timp de pierdut”. În conținutul acestuia, sindicaliștii prezintă cifre care redau nevoia urgentă de rectificare bugetară, datorie care ar trebui să îi revină următorului Guvern cu puteri depline.

„România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline. Vedem în continuare că negocierile politice se prelungesc, dar spitalele, unitățile de primiri urgențe, serviciile de ambulanță, centrele de asistență socială și toate celelalte instituții din sistemul public trebuie să funcționeze în fiecare zi.

Este nevoie urgentă de rectificare bugetară, problemele nu se mai pot rezolva prin transferuri de la unele capitole de cheltuieli la altele. NU MAI SUNT RESURSE! Potrivit estimărilor organizațiilor noastre (unele dintre ele confirmate și de mesajele instituționale), pentru asigurarea funcționării până la sfârșitul acestui an, Sănătatea și Asistența socială au nevoie de resurse financiare consistente:

  • pentru luna octombrie, Ministerul Sănătății trebuie să transfere CNAS peste 360 mil. lei;
  • pentru luna noiembrie, numai sistemul public de urgență (UPU și serviciile de ambulanță) are nevoie de 171 milioane de lei pentru materiale și salarii, iar pentru luna decembrie 407 mil. lei;
  • alte 641 mil. lei sunt necesare Ministerului Sănătății până la sfârșitul anului pentru a susține investițiile începute;
  • calculele SANITAS arată că unitățile de asistență socială din doar 14 județe au nevoie de peste 161 mil. lei pentru a nu-și opri funcționarea.

Nu mai este timp, situația a devenit de-a dreptul critică. Programele naționale de sănătate, de care depind pacienții oncologici, cardiovasculari sau cu alte boli cronice, au nevoie de finanțare pentru a putea continua”, au transmis reprezentanții SANITAS.

Protest al sindicaliștilor din Sănătate

„Lăsați calculele politice, orgoliile și lupta pentru funcții. Nu mai prezintă interes social cine a declanșat sau nu a declanșat criza politică”

„Și nu este vorba numai despre bani. Sănătatea și asistența socială au nevoie de decizii și acte administrative care nu mai pot fi amânate. Au nevoie de miniștri cu mandat deplin, care să își asume și să semneze aceste decizii.

De aceea, mesajul nostru către toate partidele parlamentare este simplu: Lăsați calculele politice, orgoliile și lupta pentru funcții. Nu mai prezintă interes social cine a declanșat sau nu a declanșat criza politică, ce polițe politice are de plătit și cui… Țara nu mai poate aștepta!

Suntem deja în ceasul al treisprezecelea, dovediți măcar acum că vă pasă de oamenii acestei țări. Sănătatea nu poate aștepta. Asistența socială nu poate aștepta. România nu mai poate aștepta”, au mai punctat sindicaliștii.

Conținutul integral al comunicatului emis de reprezentanții Federației SANITAS poate fi citit AICI.

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