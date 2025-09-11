Prima pagină » Sănătate » Medicul care dezvăluie secretele alimentației care te menține în formă de la vârsta de 70 ani. Ce ALIMENT cu potențial alergizant trebuie evitat

11 sept. 2025, 16:58, Sănătate
Un medic a dezvăluit dieta ideală pentru septuagenari. „Are vitamine formidabile și este de 10 ori mai sănătos”, susține medicul Virgiliu Stroescu. Endocrinolog și nutriționist, Virgiliu Stroescu a detaliat în ce constau mesele zilnice care alcătuiesc o alimentație sănătoasă pentru septuagenari.

În podcastul moderat de dr. Adina Alberts, Virgiliu Stroescu a precizat de câte ori mănâncă.

  • Micul dejun:  cereale, peste care adaugă semințe (ex. floarea-soarelui, semințe de dovleac), brânză de soia sau tofu
  • Prânz: Legume, supe, salate
  • Cina: Orice, în cantitate foarte mică

Micul dejun cu cereale și brânză de soia

„Dimineața, în general, este bine să mâncăm cereale, în special fulgi de ovăz. Mănânc și pâine integrală, mai iau și niște soia”, a spus dr. Stroescu.

Medicul susține că evită brânza de vacă pentru că nu este sănătoasă, având o proteină cu potențial alergizant.

„Cazeina este cea mai alergizantă proteină a organismului nostru”, a subliniat medicul.

Medicul include în meniul său zilnic și carobul, un praf de roșcove considerat mult mai sănătos decât cacao.

„Carobul are vitamine formidabile și este de 10 ori mai sănătos decât cacao”, a spus el.

Medicul a recomandat un amestec din 100 de grame de semințe și 900 de grame de apă, considerat o „smântână” delicioasă și sănătoasă”.

Prânz vegetarian, cină austeră

La prânz, nutriționistul mănâncă salate, legume și leguminoase.

„După aceea, nu ar fi rău să bem o supică de legume”, a adăugat el, argumentând că ”supica” respectivă aduce un plus de nutrienți.

La cină, medicul preferă să mănânce cât mai puțin, potrivit Daily Business.  

Dr. Virgiliu Stroescu, despre alimentul care poate ucide încet

Medicul a vorbit despre cele mai periculoase alimente pentru organismul uman. Dr. Virgiliu Stroescu spune că lactatele, cafeaua și este carnea roșie sunt printre cele mai periculoase alimente.

„În 2021, am avut mai multe decese ca în toata Europa. Carnea roșie nu e o carne sănătoasă. Noi de 40 de ani consumăm exact ca slavii carne. Carnea roșie, e dovedită, favorizează cancerul. V-ați bărbierit, v-ați tăiat, s-a făcut o rană rozacee, apoi neagră. Dacă carnea din galantare nu ar avea nitriți, ar fi carnea neagră. Un kilogram și ceva de caciulă, în România, sunt nitriți. Cea mai buna carne este cea cu fibre vegetală. Sunt grupări de glucoza ce se fac lanturi. Ce fac fibrele? Vin și acoperă hrana respectică să intre în pereți și să nu dăuneze. Cea mai bună proteină este cea din soia.”

