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Meniul perfect pentru încetinirea îmbătrânirii, creat de cercetători și viitori bucătari. Ce conține „dieta tinereții”

Meniul perfect pentru încetinirea îmbătrânirii, creat de cercetători și viitori bucătari. Ce conține „dieta tinereții”
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Cercetătorii de la Universitatea din Padova, împreună cu elevii unei școli de bucătari, au creat meniul perfect pentru încetinirea îmătrânirii. Meniul are la bază ingrediente care pot influența mecanismele de reglarea activității genelor. 

În cadrul Proiectului Epifood, desfășurat în BioAgingLab, laboratorul Universității din Padova, echipa coordonată de profesoara Sofia Pavanello a analizat 100 de studii pe tema alimentelor care pot încetini îmbătrânirea, potrivit Mondosanita.

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Ce alimente pot prelungi tinerețea?

Ea a stabilit că polifenolii, catechinele, curcumina și acidul folic sunt substanțele care pot încetini îmbătrânirea pielii. Iar aceste ingrediente se pot găsi în următoarele alimente:

  • ceaiul verde
  • murele
  • afinele
  • cafeaua
  • tofu
  • ceapa
  • rucola
  • conopida
  • broccoli
  • iaurtul

Timp de câteva ore, elevii școlii de bucătari au lucrat împreună cu bucătarul-șef și cu profesori pentru a realiza preparatele ce pot încetini îmbătrânirea. Însă, nu poate opri îmbătrânirea și nici nu poate preveni vreo boală.

Totuși, cercetările laboratorului din Padova ar putea fi folosite în alimentația astronauților în misiunile spațiale, unde condițiile la gravitație zero și expunerea la radiațiile cosmice pot contribui la accelerarea îmbătrânirii.

Lista preparatelor care pot încetini îmbătrânirea

„Nu este suficient să vorbim despre alimentația sănătoasă”, a spus profesoara Sofia Pavanello.

Echipa a realizat un meniu alcătuit din:

  • salată de rucolă și ceapă
  • sos de iaurt din soia și mure
  • cremă de conopidă cu broccoli
  • risotto din orez roșu integral cu miso
  • chiftele din leguminoase cu curcuma
  • biban pe cremă de praz
  • tartă integrală cu fructe și ciocolată

Sursa Foto: Envato

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