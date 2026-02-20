Coincidență rarisimă. Cinci frați s-au născut în aceeași zi, dar în ani diferiți. Ce spun experții medicali

În atenția experților medicali a ajuns un caz despre care se spune că ar fi o coincidență rarisimă. Cinci frați din Virginia, SUA, s-au născut în aceeași zi, dar în ani diferiți. Povestea familiei americane a ajuns pe primele pagini și chiar a intrat în Cartea Recordurilor Guinness. Vezi mai jos despre ce este vorba.

Experții medicali au vorbit despre un caz cu totul special din Statele Unite ale Americii. Cinci frați s-au născut în aceeași zi, dar în ani diferiți, iar experții susțin că există o probabilitate de 1 la 17 miliarde ca o astfel de situație să aibă loc, notează Mediafax, care citează Origo.

Născuți pe 20 februarie, dar în ani diferiți

Cei cinci frați s-au născut pe 20 februarie, în ani diferiți: 1952, 1953, 1956, 1961 și 1966. Povestea familiei Cummins nu doar că a ajuns în atenția publică și a experților medicali, ci a și intrat în Cartea Recordurilor Guinness. Cei cinci frați se numesc Catherine, Carol, Charles, Claudia și Cecilia.

Experții medicali nu au vorbit despre un fenomen genetic, precum nici despre vreo naștere programată medical. Au existat sarcini separate, la termenele normale și nu există gemeni. De menționat faptul că nu este singura familie care a ajuns să dețină un astfel de record. În anul 2023, familia Mangi din Pakistan a intrat în Cartea Recordurilor Guinness după ce 9 membri ai familiei au ajuns să împărtășească aceeași zi de naștere (1 august).

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ