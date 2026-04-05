Un medic demontează un mit popular: greșeala pe care o fac cei care iau aminoacizi pentru slăbit

Doctorul Sergio Martínez Escobar avertizează că suplimentele cu aminoacizi consumate dimineața sunt, în cele mai multe cazuri, inutile. Specialistul explică ce se întâmplă în organism și de ce mulți ar renunța imediat la ele dacă ar înțelege mecanismul.

Aminoacizii, soluția „rapidă” care nu funcționează

Consumul de suplimente nutritive a devenit o practică obișnuită pentru cei care vor să slăbească și să obțină un corp tonifiat. Aminoacizii sunt printre cele mai populare alegeri, promovați ca soluție pentru menținerea masei musculare și accelerarea metabolismului.

Însă medicul Sergio Martínez Escobar contrazice direct această idee. El susține că introducerea aminoacizilor în micul dejun, sub formă de shake, este o greșeală frecventă.

„Dacă ești dintre cei care iau aminoacizi dimineața ca și cum ar fi cafea, ca să-ți menții masa musculară, îți garantez că vei renunța după ce înțelegi ce se întâmplă în corp”, a spus acesta, conform La Razon.

Metabolismul are deja rezerve suficiente”

Mulți oameni activi, care merg la sală, aleargă sau își monitorizează atent alimentația, includ aceste suplimente în rutina zilnică, convinși că le oferă un avantaj.

Realitatea este diferită, explică specialistul.

„Se crede că shake-urile cu aminoacizi dimineața protejează masa musculară și activează metabolismul. Nu este adevărat”, afirmă medicul.

Potrivit lui, organismul uman are deja suficiente rezerve pentru a susține efortul fizic, chiar și pe stomacul gol.

„Metabolismul tău are rezerve suficiente de aminoacizi pentru a susține un antrenament în post fără nicio problemă”, a explicat acesta.

Când sunt, de fapt, necesari aminoacizii

Medicul subliniază că aceste suplimente nu sunt complet inutile, dar utilizarea lor este justificată doar în situații specifice.

„Ai nevoie de aminoacizi doar dacă suferi de o pierdere severă de masă musculară, cauzată de o boală, sau dacă te antrenezi în post mai mult de 90 de minute continuu”, spune el.

Pentru majoritatea oamenilor, aceste produse nu aduc niciun avantaj real. Dacă recomandările sunt ignorate, spune medicul, mulți ajung să consume zilnic „un mic dejun foarte scump care nu servește absolut la nimic”.

