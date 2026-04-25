Obiceiul banal care ne face mai inteligenți și ne ferește de Alzheimer, potrivit neurochirurgului Vladimir Ciurea

Neurochirurgul Vladimir Ciurea a vorbit despre obiceiul care ne ajută să fim mai inteligenți și ne ferește de Alzheimer.

Obiceiul banal care ne face mai inteligenți și ne ferește de Alzheimer

Neurochirurgul Vladimir Ciurea atrage atenția că somnul de 7–8 ore pe noapte este esențial pentru sănătatea creierului. Odihna suficientă ajută la refacerea neuronală, îmbunătățește memoria și capacitatea de concentrare și poate reduce riscul de Alzheimer. Un program de somn regulat contribuie la o funcționare optimă a creierului și la menținerea clarității mentale pe termen lung.

Potrivit acestuia, este vorba despre somnul de 7-8 ore care este esențial pentru eliminarea proteinelor reziduale (precum beta-amiloidul) care pot bloca conexiunile neuronale și pot duce la Alzheimer.

Odihna, dacă este respectată, poate să refacă legăturile nervoase.

„Pe timpul odihnei de noapte, dacă reușești să dormi, atunci în jurul celulei nervoase apar niște celule mititele se numesc microglie. Scoate de pe suprafață niște proteine, beta amiloizi, dacă ei se acumulează, cum au fost deșeurile în Sector 1, se blochează circulația, apoi celula suferă”, a precizat neurochirurgul Vladimir Ciurea.

