Judecătoarea Cristian Gabor de la Tribunalul Ilfov, instanța care a primit dosarul de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată și inițiere sau constituirea a unui grup infracțional organizat al fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, notează în motivarea sa, de plasare în arest la domiciliu a acestuia că „Nu este de neglijat nici împrejurarea că inculpatul Georgescu Călin este persoană publică, cu popularitate și care servește drept model de urmat și sursă de inspirație pentru cetățenii țării, folosindu-și statutul pentru a reclama schimbări pozitive în societate”.

Pe lângă această referire, magistratul notează și părțile negative, motivele pentru care faptele lui Georgescu și Rusen au impactat societate, reprezintă în că un pericol, iar eliberarea nu poate fi totală ci doar una progresivă, începându-se cu arestul la domiciliu.

Astfel, arată magistratul Gabor în motivarea sa, „la acest moment procesual, probele existente sunt suficiente pentru a fundamenta concluzia că există o suspiciune rezonabilă privind săvârșirea de către inculpați a infracțiunilor de care sunt acuzați”.

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„Judecătorul reține că infracțiunile de grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată (2 acte materiale) presupus săvârșite, în modalitatea în care acestea au fost reținute în sarcina inculpaților, atât prin prisma gravității abstracte a acestora, cât și sub aspectul împrejurărilor concrete în care aparent ar fi fost comise faptele reținute [într-o manieră complexă, folosind pretinse mijloace frauduloase pentru inducerea și menținerea în eroare a persoanei vătămate, de natură să asigure mai ușor reușita acestor acțiuni, (prin mijloace care presupun ele însele acte de rea-credință, respectiv modul în care s-au solicitat și încasat sumele reprezentând garanțiile, precum și circuitul ulterior al sumelor de bani, inclusiv documentele și datele privind entitățile prezentate ca instituții bancare, comunicările între inculpați, precum și între inculpați cu persoana vătămată), cu un pretins prejudiciu mai mare de 1 milion de euro\, apar ca fiind infracțiuni de o gravitate sporită, aspect ce rezultă din limitele de pedeapsă prevăzute de lege, dar și din natura și importanța valorilor sociale protejate prin incriminarea unor astfel de fapte – relațiile sociale referitoare la patrimoniu, dar mai ales prin impactul pe care îl au asupra persoanelor care cad victime ale unor astfel de infracțiuni”, continuă judecătoarea pe linia argumentelor pentru care a dispus schimbarea măsurii arestării preventive cu cea a arestului la domiciliu în cazul ambilor inculpați.

„Popularitatea” lui Georgescu observată de judecătoare

„Nu este de neglijat nici împrejurarea că inculpatul Georgescu Călin este persoană publică, cu popularitate și care servește drept model de urmat și sursă de inspirație pentru cetățenii țării, folosindu-și statutul pentru a reclama schimbări pozitive în societate.

Totuși, prin trecerea timpului, dar și prin evoluția anchetei și finalizarea urmăririi penale, concluzia asupra existenței unei stări de pericol pentru ordinea publică, de o amploare deosebită încât doar măsura arestării preventive ar fi necesară pentru înlăturarea acesteia, nu-și mai poate găsit temeinicia, mecanismul infracțional conceput de inculpați poate fi valorificat eficient în condițiile în care vinovăția acestora va fi dovedită, în procesul de individualizare a pedepsei, dar nu poate susține perpetuu motivația menținerii stării de arest preventiv.

Astfel, referitor la subzistența caracterului necesar al măsurilor preventive, corelativ scopului avut în vedere la luarea măsurilor, prevăzut de art. 223 alin. (2) din Codul de procedură penală, se cuvine a fi reținut, într-un prim punct, în ceea ce privește necesitatea asigurării bunei desfășurări a procesului penal, că prin considerentele Deciziei nr. 17/2011, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – completul competent să judece recursul în interesul legii, a fost evidențiat raționamentul potrivit căruia gravitatea unei acuzații nu este prin sine însăși un motiv pertinent și suficient pentru a justifica privarea de libertate, decât dacă se bazează pe date concrete, de natură să demonstreze că eliberarea persoanei deținute preventiv ar crea un pericol real pentru ordinea publică, iar după trecerea unei perioade de timp de la data luării măsurii respective detenția provizorie nu mai poate fi menținută exclusiv în considerarea naturii infracțiunilor și a impactului lor asupra ordinii publice.”, a mai scris judecătoarea Gabor.

Opinia publică nu contează în procesul penal

„De asemenea, reacția opiniei publice nu poate să justifice, în mod singular, privarea de libertate, acceptarea concluziei contrare echivalând cu a considera că o persoană acuzată de fapte de o anumită gravitate ar trebui menținută în stare de arest până la pronunțarea unei hotărâri pe fond de către instanța de judecată, fără posibilitatea liberării acesteia în cursul procedurii.

Judecătorul reține și că, în jurisprudența sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a încurajat insistent folosirea măsurii arestării preventive ca măsură excepțională. Astfel, în cauza Ambruszkiewicz vs. Polonia, Curtea a decis că, dată fiind gravitatea măsurii arestării preventive, aceasta este justificată doar acolo unde alte măsuri mai puțin restrictive au fost luate în considerare și au fost găsite insuficiente pentru a proteja interesul public sau individual; de asemenea, s-a arătat că arestarea preventivă nu trebuie să fie numai conformă legislației naționale, ci și necesară, în circumstanțele date.

Mai mult, Curtea a subliniat, în jurisprudența sa, necesitatea folosirii principiului proporționalității, arătând că autoritățile trebuie să ia în considerare folosirea alternativelor mai puțin severe la arestarea preventivă”, se arată în actul magistratului obținut de Gândul.

Măsura arestării nu mai este directă cu gravitatea acuzațiilor

„Aplicând aceste considerente teoretice la situația existentă în cauză și evaluând criteriile prevăzute de art. 242 alin. (2) C.proc.pen., judecătorul constată că deși privarea de libertate a inculpaților este în continuare necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică (constatată la momentul dispunerii măsurii), totuși reapreciind la acest moment procesual criteriile de mai sus, măsura arestării preventive nu mai pare a fi proporțională cu gravitatea acuzațiilor, măsura arestului la domiciliu fiind suficientă pentru buna desfășurare a procesului penal, înlăturarea eventualului risc de sustragere și prevenirea comiterii de alte infracțiuni.

Judecătorul de cameră preliminară consideră că este necesar a reaminti că instanța de control constituțional s-a pronunțat în repetate rânduri asupra naturii măsurilor preventive a arestului preventiv și a arestului la domiciliu, statuând că ambele sunt măsuri preventive privative de libertate.

În acest sens, prin decizia nr. 650/11.11.2014, Curtea Constituțională a reținut că acestea sunt instituții de drept procesual cu caracter de constrângere, având drept scop asigurarea unei bune desfășurări a procesului penal, că ele vizează starea de libertate a suspectului sau a inculpatului și că au drept efect fie privarea de libertate, fie restrângerea libertății de mișcare.

De asemenea s-a mai notat că atât persoanele aflate în arest preventiv, cât și cele aflate în arest la domiciliu se află într-o formă de privare de libertate, iar din perspectiva naturii/substanței, efectelor, manierei de executare și a intensității, a condițiilor și cazurilor de luare a acestora, cele două măsuri reprezintă o interferență majoră în dreptul la libertatea individuală a persoanei. Din această perspectivă, Curtea a apreciat că, din modul de reglementare a măsurii arestului la domiciliu, aceasta reprezintă o afectare a drepturilor persoanei care, prin intensitate și modul de aplicare/de punere în executare, afectează libertatea persoanei, având caracteristicile unei privări de libertate.

Prin decizia sa nr. 22/17.1.2017 Curtea Constituțională a mai subliniat că deși suficiente pentru a determina luarea unei măsuri preventive privative de libertate, temeiurile care stau la baza luării acestei măsuri își pierd din intensitate odată cu trecerea timpului, pierzându-și în același timp caracterul suficient. Tocmai de aceea, la un moment dat, prelungirea măsurii preventive privative de libertate nu se va mai putea baza pe existența acelorași temeiuri care au stat la baza dispunerii ei, ci, eventual, pe constatarea existenței unor noi temeiuri”, mai explică magistratul.

Timpul estompează gravitatea unei fapte, nu o amplifică

„Fără a contesta deci gravitatea faptelor imputate inculpaților și importanța valorii sociale protejate de norma de incriminare presupus a fi încălcată de aceștia, trebuie avut totodată în vedere că pericolul concret pentru ordinea publică nu se amplifică odată cu trecerea timpului ci, dimpotrivă, se atenuează și, prin urmare, organele judiciare trebuie să prezinte motive specifice care să justifice persistența motivelor detenției ajungându-se chiar ca, la un moment dat, să nu mai îndeplinească cerințele impuse de lege pentru a justifica menținerea în stare de arest preventiv a unei persoane.

Așadar, în urma evaluării împrejurărilor concrete ale cauzei și a conduitei procesuale a inculpaților, judecătorul apreciază că înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura preventivă imediat următoare ca grad de severitate este suficientă pentru realizarea scopului prevăzut la art. 202 alin. (1) C.proc.pen., respectiv buna desfășurare a procesului penal. Această concluzie este relevată de perioada de timp scursă de la momentul luării măsurii arestării preventive, de aproximativ 2 luni, perioadă în care pericolul pentru ordinea publică și rezonanța socială a faptelor s-au estompat într-un grad suficient încât să creeze convingerea judecătorului că măsura arestului la domiciliu este aptă să asigure buna desfășurare a procesului penal.

În aceeași ordine de idei, trebuie avut în vedere și faptul că procedurile în fața judecătorului de cameră preliminară sunt în curs de desfășurare, astfel încât și din perspectiva stadiului procesual în care se află – camera preliminară, o fază statică a procesului penal -, este oportună înlocuirea măsurii arestării preventive cu o măsură mai puțin intruzivă, cum este cea a arestului la domiciliu”, a mai scris judecătoarea Gabor în motivarea sa.

Georgescu nu avea dosare penale când a apărut acuzația lui Răzvan Leu

„Un alt element care conduce la concluzia că măsura arestului la domiciliu este cea mai adecvată la acest moment procesual față de inculpați este reprezentat de aspectele de ordin personal invocate de apărare.

În această privință, judecătorul reține că inculpatul Georgescu Călin beneficiază de circumstanțe personale favorabile: este în vârstă de 64 de ani, este integrat în societate, are un domiciliu stabil, este căsătorit și are și doi copii minori, este absolvent de studii superioare.

Din informațiile aflate la dosar, la data comiterii faptelor de care este acuzat nu era implicat în alte procese penale. Potrivit fișei de cazier judiciar, acesta este în prezent cercetat în mai multe dosare penale, fără a se fi pronunțat o hotărâre definitivă de condamnare.

De asemenea, și inculpatul Rusen Ionel are un domiciliu stabil, este căsătorit, are un copil și nu este cunoscut cu antecedente penale. Totodată, mediatizarea situației lor juridice împreună cu măsurile ferme adoptate de organele judiciare, au fost suficiente pentru a atrage atenția opiniei publice asupra potențialului infracțional al acestora, reușita unor activități infracționale viitoare fiind astfel diminuată.

În plus, măsura arestului la domiciliu va fi configurată de o manieră menită să asigure o supraveghere strictă a inculpaților, pe lângă obligațiile care în mod clasic alcătuiesc conținutul acestei măsuri urmând a fi instituite și obligațiile de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere”, conchide judecătoare de cameră preliminară din procesul celor doi inculpați.

Rendez-vous, miercuri, la CAB

Curtea de Apel București a stabilit, pentru miercuri, dezbaterea contestației procurorilor DIICOT împotriva deciziei Tribunalului Ilfov, instanța care a primit dosarul de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave a fostului prezidențiabil Călin Georgescu, de plasare a acestui în arest la domiciliu pe durata dezbaterilor din camera preliminară a cazului.

Astfel, miercuri, vor fi aduși la Curtea de Apel București fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu dar și omul de afaceri Ionel Rusen, în cazul ambilor instanța ilfoveană stabilind plasarea lor în arest la domiciliu.

În curs se soluționare la Curtea de Apel București, se află și contestația DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București, care a admis o cerere introdusă de Călin Georgescu după momentul prelungirii arestării preventive în cazul său, la momentul la care dosarul era încă în anchetă la Direcția de crimă organizată.

Tribunalul a decis admiterea cererii lui Georgescu de înlocuire a măsurii arestării preventive și a dispus de asemenea plasarea doar a acestuia în arest la domiciliu. Contestația a fost dezbătută săptămâna trecută de judecătorii CAB care au amânat pentru luni luarea unei decizii definitive privind cererea lui Călin Georgescu.

Ultimele evoluții ale cazului – casa lui Georgescu văzută din interior de publicul larg

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a reacționat ferm la linșajul mediatic provocat de scurgerea la o televiziune a imaginilor judiciare (probe în dosarul penal care este nepublic la acest moment – n.r.) din interiorul vilei lui Călin Georgescu și indică faptul că întreg dosarul a ajuns electronic la avocați în baza procedurilor obligatorii prevăzute de lege și la instanța de judecată, excluzând astfel scurgerea de informații din instituție.

Replica procurorilor vine după ce o televiziune a publicat imagini din casa lui Georgescu, din timpul perchezițiilor și scandalul a degenerat cu plângeri la Consiliul Național al Audiovizualului (CNA).

Este de menționat de asemenea că astfel de probe judiciare nu sunt eliberate presei nici în faza de judecată publică a cazului, ele putând fi consultate strict fie în sala de judecată în cazul prezentării lor pe parcursul readministrării probatoriului fie în arhiva instanței, după aprobarea unei solicitări în baza legii 544/2001 privind liberul și neîngrăditul acces al persoanelor la informațiile de interes public din România. Astfel, probele judiciare de acest gen nu se înmânează jurnaliștilor sau altor terțe părți exterioare dosarului penal.

„La data de 5 noiembrie 2026, apărătorilor celor doi inculpați (Călin Georgescu și Ionel Rusen – n.r.) le-a fost remis, în format electronic, întregul dosar de urmărire penală, care conținea inclusiv planșele fotografice întocmite cu ocazia perchezițiilor domiciliare.

Ulterior, la data de 11 noiembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a celor doi inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, fiind sesizat Tribunalul Ilfov, căruia i-a fost înaintat dosarul cauzei, atât în format fizic, cât și în format electronic.

Prin urmare, la momentul difuzării imaginilor în spațiul public, la data de 17 noiembrie 2026, dosarul de urmărire penală fusese deja remis apărătorilor inculpaților și înaintat instanței de judecată.

În acest context, precizăm că Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism nu a furnizat reprezentanților mass-media niciun material probator administrat în cauză, indiferent de natura sau forma acestuia, inclusiv planșele fotografice întocmite cu ocazia perchezițiilor domiciliare”, se arată în comunicarea oficială, de joi, a Direcției.

CNA și CSM, asaltate de plângeri în urma scurgerilor scandaloase ale imaginilor din casa lui Georgescu

Postul de televiziune Antena 3 CNN a atras critici și se află în centrul unei controverse, după difuzarea unor imagini din casa lui Călin Georgescu. Susținătorii acestuia anunță reclamații la CNA. Un fost membru al Consiliului a criticat deja televiziunea.

Imaginile au fost difuzate marți, 17 noiembrie, în emisiunea „Decisiv Prime Time”, prezentată de Cătălina Porumbel. Acestea au surprins mai multe încăperi din locuință, mobilier, biblioteci și echipamente IT. Postul de televiziune a prezentat și pagini din documentația percheziției, cu fotografii numerotate ale proprietății.

Au fost prezentate inclusiv imagini cu „dormitorul matrimonial” sau locul în care Călin și Cristela Georgescu își înregistrau mesajele către susținători.