Prima pagină » Social » Acoperișul unei case din comuna Hârtiești a căzut peste trei persoane după ce a fost smuls de vânt. Un bărbat a decedat

Acoperișul unei case din comuna Hârtiești a căzut peste trei persoane după ce a fost smuls de vânt. Un bărbat a decedat

22 aug. 2025, 21:37, Social
Acoperișul unei case din comuna Hârtiești a căzut peste trei persoane după ce a fost smuls de vânt. Un bărbat a decedat
Galerie Foto 4

Acoperișul unei case a căzut peste trei persoane, în comuna Hârtiești, satul Lucieni.  Pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat, alături de un echipaj SAJ.

Vezi galeria foto
4 poze

Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical, un bărbat grav rănit nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarată decedat, a transmis ISU Argeș.

În urma fenomenelor meteo periculoase au fost înregistrate două cazuri medicale, până în aceste momente, după cum urmează:

Județul Argeș, localitatea Hârtiești, sat Lucieni: Vântul puternic a smuls acoperișul unei locuințe, iar în cădere a surprins trei persoane. Două primesc îngrijiri medicale la fața locului, una dintre acestea fiind în stop cardio-respirator, cu manevre de resuscitare în curs. Cea de-a treia persoană nu era la fața locului la ajungerea forțelor de intervenție.

 „Menționăm faptul că, înainte de producerea situației de urgență, a fost transmis mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației cu privire la atenționarea nowcasting de cod portocaliu”, a transmis Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.
Pentru siguranța cetățenilor, în contextul avertizărilor care încă sunt în vigoare, recomandăm:
  • Evitarea deplasărilor în aer liber pe durata fenomenelor anunțate;
  • Evitarea staționării în apropierea copacilor, stâlpilor sau a panourilor publicitare;
  • Asigurarea și închiderea ferestrelor și ușilor locuințelor;
  • Parcare în zone ferite de arbori sau alte structuri instabile;
  • Nu atingeți cablurile electrice aflate la sol – pot fi sub tensiune.
  • Vă rugăm să urmăriți permanent canalele oficiale de informare și să respectați recomandările autorităților”, a mai transmis Departamentul de Urgență pe Facebook.

Autorul recomandă: Alertă de Cod PORTOCALIU în București și în alte 14 localități din Ilfov: Vijelii și averse cu descărcări electrice / Sunt înregistrate pagube

Citește și

ACTUALITATE Ministrul Energiei anunţă că au fost alocaţi BANI pentru plata salariilor minerilor din Valea Jiului:”În urmă cu două zile am aflat de situaţie”
17:43
Ministrul Energiei anunţă că au fost alocaţi BANI pentru plata salariilor minerilor din Valea Jiului:”În urmă cu două zile am aflat de situaţie”
Mediafax
Anunțul făcut de ministrul Apărării, după ce rezerviștii au primit 'ordine de chemare'
Digi24
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
Cancan.ro
Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el înainte să se sinucidă
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
Mediafax
Kremlinul nu este pregătit pentru summitul Putin-Zelenski. Declarațiile date de Serghei Lavrov
Click
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
Wowbiz
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Antena 3
Călin Georgescu, filmat la o întâlnire secretă cu Ionel Rusen, în Herăstrău. Controversatul om de afaceri e acuzat de escrocherii
Digi24
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața mea...' 😢
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
observatornews.ro
O comună s-a trezit cu maşinile blocate în curţi. Şoseaua, înălţată cu 80 de cm
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Cutremur vineri seară în România! Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă s-a produs
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal - FOTO
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Capital.ro
Vladimir Putin și-a modificat fața. Secretul liderului de la Kremlin: Uitați-vă la fața lui, vedeți cum s-a schimbat
Evz.ro
Taxă pentru români la achitarea facturii de energie. La 50 de lei, taxa este 22 de lei
A1
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
Stirile Kanal D
Georgiana și Cătălin, tinerii care și-au pus capăt zilelor pe A1, s-au logodit cu puțin timp înainte să recurgă la gestul extrem. Fata a postat imaginile: „Ești regele meu. Te voi iubi toată viața!”
Kfetele
Profesoara din Craiova care a murit în condiții grele, fiind înjunghiată de propriul soț, și-a ținut fiica de mână până în ultima clipă a vieții sale! Ce i-a transmis aceasta, fiicei de doar 11 ani?
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
A fost descoperit momentul în care peștii au făcut primii pași pe uscat
EXTERNE Ungaria condamnă atacurile Ucrainei asupra unei conducte de petrol din Rusia /Budapesta s-a consultat cu Trump și cere intervenția UE
22:10
Ungaria condamnă atacurile Ucrainei asupra unei conducte de petrol din Rusia /Budapesta s-a consultat cu Trump și cere intervenția UE
EXTERNE Nicușor Dan pleacă din nou în Republica MOLDOVA! Președintele, invitat de Maia Sandu să participe la ceremonia Zilei Limbii Române
21:56
Nicușor Dan pleacă din nou în Republica MOLDOVA! Președintele, invitat de Maia Sandu să participe la ceremonia Zilei Limbii Române
TURISM Anunț pentru deținătorii de pașapoarte simple temporare: Va fi implementat începând din 15 septembrie 2025
21:32
Anunț pentru deținătorii de pașapoarte simple temporare: Va fi implementat începând din 15 septembrie 2025
NEWS ALERT Alertă de Cod PORTOCALIU în București și în alte 14 localități din Ilfov: Vijelii și averse cu descărcări electrice / Sunt înregistrate pagube
21:00
Alertă de Cod PORTOCALIU în București și în alte 14 localități din Ilfov: Vijelii și averse cu descărcări electrice / Sunt înregistrate pagube
EXTERNE Japonia și națiunile africane au ajuns la un ACORD privind aprovizionarea cu minerale critice/ Influența Chinei provoacă îngrijorări majore
20:51
Japonia și națiunile africane au ajuns la un ACORD privind aprovizionarea cu minerale critice/ Influența Chinei provoacă îngrijorări majore
VIDEO Ministrul Economiei, Radu Miruță, sare la gâtul PSD-iștilor: Își caută un dușman imaginar
20:49
Ministrul Economiei, Radu Miruță, sare la gâtul PSD-iștilor: Își caută un dușman imaginar