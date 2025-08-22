Acoperișul unei case a căzut peste trei persoane, în comuna Hârtiești, satul Lucieni. Pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat, alături de un echipaj SAJ.

Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical, un bărbat grav rănit nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarată decedat, a transmis ISU Argeș.

În urma fenomenelor meteo periculoase au fost înregistrate două cazuri medicale, până în aceste momente, după cum urmează:

Județul Argeș, localitatea Hârtiești, sat Lucieni: Vântul puternic a smuls acoperișul unei locuințe, iar în cădere a surprins trei persoane. Două primesc îngrijiri medicale la fața locului, una dintre acestea fiind în stop cardio-respirator, cu manevre de resuscitare în curs. Cea de-a treia persoană nu era la fața locului la ajungerea forțelor de intervenție.

„Menționăm faptul că, înainte de producerea situației de urgență, a fost transmis mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației cu privire la atenționarea nowcasting de cod portocaliu”, a transmis Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

„ Pentru siguranța cetățenilor, în contextul avertizărilor care încă sunt în vigoare, recomandăm:

Evitarea deplasărilor în aer liber pe durata fenomenelor anunțate;

Evitarea staționării în apropierea copacilor, stâlpilor sau a panourilor publicitare;

Asigurarea și închiderea ferestrelor și ușilor locuințelor;

Parcare în zone ferite de arbori sau alte structuri instabile;

Nu atingeți cablurile electrice aflate la sol – pot fi sub tensiune.

Vă rugăm să urmăriți permanent canalele oficiale de informare și să respectați recomandările autorităților”, a mai transmis Departamentul de Urgență pe Facebook

Autorul recomandă: Alertă de Cod PORTOCALIU în București și în alte 14 localități din Ilfov: Vijelii și averse cu descărcări electrice / Sunt înregistrate pagube