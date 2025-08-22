Acoperișul unei case a căzut peste trei persoane, în comuna Hârtiești, satul Lucieni. Pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat, alături de un echipaj SAJ.
Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical, un bărbat grav rănit nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarată decedat, a transmis ISU Argeș.
În urma fenomenelor meteo periculoase au fost înregistrate două cazuri medicale, până în aceste momente, după cum urmează:
Județul Argeș, localitatea Hârtiești, sat Lucieni: Vântul puternic a smuls acoperișul unei locuințe, iar în cădere a surprins trei persoane. Două primesc îngrijiri medicale la fața locului, una dintre acestea fiind în stop cardio-respirator, cu manevre de resuscitare în curs. Cea de-a treia persoană nu era la fața locului la ajungerea forțelor de intervenție.
