Adolescenta care își clădește propria-i libertate din scaunul cu rotile: „Am terminat liceul, am dat bacul, vreau să intru la facultate”

Alina Dumitruţ este o adolescentă care a petrecut primii ani de viață în spitale, din cauza unei malformații congenitale. Boala i-a răpit capacitatea de a merge, însă nu i-a îngrădit spiritul. Deși a trecut prin multe momente de suferință și deznădejde, astăzi, tânăra este un om puternic care privește spre viitor cu încredere. Momentan, învață să-și ia permisul auto, iar marea ei pasiune este fotografia.

Alina Dumitruț este un exemplu de forță umană, în ciuda vârstei fragede. Tânăra s-a născut cu o malformație congenitală și, de-a lungul timpului, s-a luptat cu boala, cu autoritățile, dar și cu sentimentul de neputință. A învins toate obstacolele, a absolvit liceul, a luat bacalaureatul, iar acum vrea să studieze la o facultate de comunicare.

„Cu multe lacrimi, am zis: „De ce eu, de ce aşa?” Dar pe parcurs mi-am dat seama că eu pot să-mi trăiesc viaţa fix la fel ca orice altă persoană de vârsta mea, de la gătit la mers la scoală, la liceu. Am terminat liceul, am dat bacul, vreau să intru la facultate”, a mărturisit Alina Dumitruţ pentru Observatornews.ro.