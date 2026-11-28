Pe scena din Piața Constituției urmau să urce The Kryptonite Sparks, Toulouse Lautrec și Bere Gratis, alături de invitatul special Gheorghe Zamfir. Primăria Municipiului București a confirmat anularea spectacolelor printr-un mesaj publicat pe Facebook: „Concertele din seara aceasta de la Târgul de Crăciun București au fost anulate!”.

Ulterior, reprezentanții Primăriei au precizat că decizia a fost luată la recomandarea meteorologului de serviciu, din cauza rafalelor puternice de vânt. Cele trei concerte vor fi reprogramate, iar noile date urmează să fie anunțate.

Târgul de Crăciun rămâne deschis. Ce alte evenimente au fost afectate de vreme

Deși spectacolele de sâmbătă seară au fost anulate, Târgul de Crăciun din Piața Constituției rămâne deschis. Vremea nefavorabilă a afectat și alte evenimente organizate în București. Concertul susținut de Cezar Ouatu la West Side Christmas Market, în Parcul Drumul Taberei, a fost amânat, iar evenimentul public de aprindere a iluminatului festiv din Parcul Tudor Arghezi, Sectorul 4, a fost anulat.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că instalațiile luminoase vor fi totuși pornite sâmbătă seară, însă în absența publicului.

Capitala se află sub avertizare cod galben de vânt puternic și viscol. Potrivit prognozei meteorologice, rafalele pot atinge 50-60 km/h, iar temperaturile sunt în scădere.