Șapte persoane sunt cercetate de procurorii DIICOT într-un dosar de trafic de persoane, după ce mai mulți adulți și copii ar fi fost exploatați la ferme de animale din județele Prahova și Brașov. Faptele ar fi fost comise pe parcursul acestui an, când mai mulți inculpați ar fi recrutat victime, inclusiv persoane cu dizabilități și minori, sub promisiunea unor locuri de muncă civilizate.

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Trei dintre inculpați au fost inițial reținuți, iar alți patru au fost plasați sub control judiciar. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă a celor șapte persoane pentru 30 de zile.

Victimele, obligate să muncească în condiții inumane

Anchetatorii au stabilit că unul dintre inculpați, în vârstă de 53 de ani, ar fi recrutat patru persoane, dintre care una cu handicap grav, și le-ar fi dus la o fermă de animale din județul Prahova, unde le-ar fi exploatat prin muncă forțată.

Victimele ar fi fost obligate să păzească bovinele pe câmp, să mulgă animalele și să desfășoare alte activități în cadrul fermei, indiferent de condițiile meteorologice.

Oamenii nu ar fi fost remunerați corespunzător și nu ar fi beneficiat de condiții minime de cazare și igienă. Mai mult, pe timpul nopții, oamenii ar fi fost adăpostiți într-o baracă improvizată și într-o caroserie auto, amplasate pe un câmp din apropierea fermei. Spațiile nu aveau apă curentă, toaletă sau condiții elementare de confort.

Minori puși la muncă forțată la ferme

Același inculpat de 53 de ani ar fi recrutat, din iunie 2026, cu sprijinul altor doi suspecți, două victime minore, pe care le-ar fi obligat să desfășoare aceleași activități. Un alt inculpat, tot de 53 de ani, ar fi recrutat, în iulie, trei copii cu vârste de 12, 13 și 16 ani. Minorii ar fi fost adăpostiți la o fermă din județul Prahova, în scopul exploatării prin muncă forțată.

În septembrie 2026, copiii ar fi fost transferați la ferma unui alt inculpat, în vârstă de 59 de ani, din Brașov, unde ar fi fost obligați să păzească oile și să facă diverse lucrări agricole. În toate situațiile, inculpații ar fi exercitat presiuni și acte de constrângere morală asupra victimelor, atât adulți, cât și minori.

Percheziții de amploare la fermele inculpaților

În urma perchezițiilor efectuate la fermele deținute de inculpați, anchetatorii au constatat că victimele erau cazate în spații insalubre și fără condiții corespunzătoare de muncă. Nu erau hrăniți corespunzător, nu aveau apă și nici articole pentru igienă.

În urma propunerii procurorilor, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Prahova a dispus arestarea preventivă a inculpaților pentru 30 de zile.