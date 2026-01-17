Alimentul minune care îți poate scădea colesterolul rapid. Profesorul Vlad Ciurea explică tot

Sistemul imunitar este pus la încercare în perioada rece, iar un aliment considerat un adevărat sprijin de mii de ani pentru organism poate avea efecte puternice benefice,

Profesorul Vlad Ciurea a susținut că usturoiul prezintă proprietăți inedite, este recunoscut încă din antichitate pentru rolul său de a menține sănătatea generală și cum contribuie la buna funcționare a organismului, relatează Cancan.ro.

Alimentul care îți scade imediat colesterolul

Medicul susține că usturoiul este unul dintre cele mai vechi remedii naturale folosite de diverse civilizații.

„Usturoiul, se știe de 5000 de ani lucrul acesta, de la vechile popoare… De ce evreii mănâncă usturoi continuu, încă din antichitate? Este un adevărat panaceu, curăță vasele, îndepărtează depunerile de colesterol, stimulează imunitatea și stimulează activitatea celulelor nervoase și activitatea sinaptică. Sunt acele mici substanțe care pleacă din usturoi. Dovadă că, dacă de 5000 de ani se știe că acest popor ales în mod deosebit să consume usturoi, de ce consumă acest usturoi?”, explică prof. dr. Vlad Ciurea, potrivit sursei citate.

Medicul a avut parte și de o experiență personală chiar în perioada în care a lucrat în Danemarca, el a observat atunci modul în care localnicii vedeau consumul de usturoi.

„Eu am lucrat în Danemarca și făceam o pauză, dacă nu aveam de operat. Poporul Danez nu este foarte evoluat din punct de vedere genetic, să își îmbunătățească starea genetică, așa că spun ei, mănâncă usturoi. Dar aduceau un usturoi special, din Spania, care nu mirosea atât de tare. Al nostru este mult mai sănătos, să știți. Mult mai bun și mai sănătos”, a mai afirmat medicul.

Ce opinie are profesorul Vlad Ciurea

El este de părere că alimentația joacă un rol esențial și influențează starea de sănătate. El a subliniat că atât beneficiile, cât și problemele organismului au legătură directă cu modul în care ne hrănim.

„De la alimentație provin toate lucrurile bune de care are nevoie întreg organismul și de la alimentație pornesc și toate lucrurile rele. La baza alimentelor, de la egipteni se știe, că toate lucrurile rele pleacă de la alimentație”, precizează prof. dr. Ciurea.

