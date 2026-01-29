Situația în care Asociația de Proprietari poate să te dea în judecată. Ce reguli trebuie respectate cu strictețe, ca să eviți problemele cu legea

Viața la bloc vine cu reguli stricte, iar orice încălcare a lor poate atrage sancțiuni serioase, putând fi chiar dat în judecată de către Asociația de Proprietari. Locatarii trebuie să țină cont de ceilalți vecini, atunci când schimbă ceva în apartament sau în spațiile comune, scrie Cancan.

Teoretic, chiar și cea mai mică modificare într-un apartament necesită un acord. În general, proprietarii cred că pot dărâma sau muta orice perete din locuința lor. În realitate, însă, orice lucrare care implică pereții de rezistență sau stâlpii nu se face fără autorizație.

De asemenea, închiderea balconului, mutarea bucătăriei sau a băii ori modificarea instalațiilor comune se pot face doar cu avize legale. Astfel de lucrări pot afecta stabilitatea blocului, iar sancțiunile pot include amenzi uriașe.

Proprietarul nu își poate deschide o afacere în apartament fără acordul celorlalți proprietari

Totodată, proprietarul nu poate să folosească apartamentul pentru o afacere comercială, cum ar fi un salon sau un cabinet privat, fără acordul vecinilor și al Asociației de Proprietari. Locatarii se pot plânge de zgomot sau pot fi deranjați de traficul intens, iar proprietarul poate să ajungă să suporte anumite sancțiuni sau chiar să rămână fără afacere.

Casa scării, holurile, subsolul sau uscătoria sunt spații comune și, de aceea, fiecare proprietar trebuie să să gândească de două ori atunci când decide să depozite obiecte personale în aceste zone și să blocheze astfel căile de acces.

Ocuparea acestora fără acordul asociației este ilegală, iar administratorul și președintele au obligația să constate problema și să o aducă în discuția comitetului executiv sau a adunării generale.

„Fiecare proprietar din condominiu poate folosi, în condițiile acordului de asociere, atât spațiul care constituie bunul principal, cât și părțile comune, fără a aduce atingere drepturilor celorlalți proprietari și fără a schimba destinația clădirii”, conform Articolului 38 din Legea nr. 196/2018.

Proprietarii nu trebuie să abuzeze de amabilitatea vecinilor, dacă își doresc să evite conflicte, sancțiuni contravenționale sau chiar procese în instanță, mai scrie sursa citată.

De aceea, pe lângă respectarea orelor de liniște și a sumelor datorate la întreținere, aceștia trebuie să țină cont și de modificările pe care le plănuiesc în propria locuință.

