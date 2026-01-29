Prima pagină » Actualitate » Situația în care Asociația de Proprietari poate să te dea în judecată. Ce reguli trebuie respectate cu strictețe, ca să eviți problemele cu legea

Situația în care Asociația de Proprietari poate să te dea în judecată. Ce reguli trebuie respectate cu strictețe, ca să eviți problemele cu legea

29 ian. 2026, 21:55, Actualitate
Situația în care Asociația de Proprietari poate să te dea în judecată. Ce reguli trebuie respectate cu strictețe, ca să eviți problemele cu legea
FOTO - Caracter ilustrativ

Viața la bloc vine cu reguli stricte, iar orice încălcare a lor poate atrage sancțiuni serioase, putând fi chiar dat în judecată de către Asociația de Proprietari. Locatarii trebuie să țină cont de ceilalți vecini, atunci când schimbă ceva în apartament sau în spațiile comune, scrie Cancan.

Teoretic, chiar și cea mai mică modificare într-un apartament necesită un acord. În general, proprietarii cred că pot dărâma sau muta orice perete din locuința lor. În realitate, însă, orice lucrare care implică pereții de rezistență sau stâlpii nu se face fără autorizație.

De asemenea, închiderea balconului, mutarea bucătăriei sau a băii ori modificarea instalațiilor comune se pot face doar cu avize legale. Astfel de lucrări pot afecta stabilitatea blocului, iar sancțiunile pot include amenzi uriașe.

Proprietarul nu își poate deschide o afacere în apartament fără acordul celorlalți proprietari

Totodată, proprietarul nu poate să folosească apartamentul pentru o afacere comercială, cum ar fi un salon sau un cabinet privat, fără acordul vecinilor și al Asociației de Proprietari. Locatarii se pot plânge de zgomot sau pot fi deranjați de traficul intens, iar proprietarul poate să ajungă să suporte anumite sancțiuni sau chiar să rămână fără afacere.

Casa scării, holurile, subsolul sau uscătoria sunt spații comune și, de aceea, fiecare proprietar trebuie să să gândească de două ori atunci când decide să depozite obiecte personale în aceste zone și să blocheze astfel căile de acces.

FOTO – Caracter ilustrativ

Ocuparea acestora fără acordul asociației este ilegală, iar administratorul și președintele au obligația să constate problema și să o aducă în discuția comitetului executiv sau a adunării generale.

„Fiecare proprietar din condominiu poate folosi, în condițiile acordului de asociere, atât spațiul care constituie bunul principal, cât și părțile comune, fără a aduce atingere drepturilor celorlalți proprietari și fără a schimba destinația clădirii”, conform Articolului 38 din Legea nr. 196/2018.

Proprietarii nu trebuie să abuzeze de amabilitatea vecinilor, dacă își doresc să evite conflicte, sancțiuni contravenționale sau chiar procese în instanță, mai scrie sursa citată.

De aceea, pe lângă respectarea orelor de liniște și a sumelor datorate la întreținere, aceștia trebuie să țină cont și de modificările pe care le plănuiesc în propria locuință.

Autorul mai recomandă:

Cel mai mare bloc din lume: 20.000 de oameni locuiesc acolo și nu e nevoie să iasă afară

Cine are obligația să curețe gheața și zăpada de pe trotuare. Amenzi de până la 500 de lei. Ce prevede legea în România

Unde se află cel mai ieftin cartier din România și cât costă metrul pătrat util în zona respectivă

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Ion Cristoiu: „Există un efort de a-l da jos pe Ilie Bolojan din funcția de premier pentru a putea să fie scos din fruntea PNL-ului”
23:30
Ion Cristoiu: „Există un efort de a-l da jos pe Ilie Bolojan din funcția de premier pentru a putea să fie scos din fruntea PNL-ului”
ACTUALITATE Natalia Morari: „Îmi pare rău că România repetă ceea ce a făcut Federația Rusă prin expulzarea pe 5 ani pentru activitatea mea jurnalistică”
23:00
Natalia Morari: „Îmi pare rău că România repetă ceea ce a făcut Federația Rusă prin expulzarea pe 5 ani pentru activitatea mea jurnalistică”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Este o comparație improprie între Ceaușescu și Bolojan. Ceaușescu a făcut austeritate pentru a construi metroul”
22:33
Ion Cristoiu: „Este o comparație improprie între Ceaușescu și Bolojan. Ceaușescu a făcut austeritate pentru a construi metroul”
VIDEO Echipa României a ajuns aproape de Zagreb, în drumul său spre Rallye Monte-Carlo Historique 2026. Traseul de până acum nu a fost lipsit de peripeții
22:23
Echipa României a ajuns aproape de Zagreb, în drumul său spre Rallye Monte-Carlo Historique 2026. Traseul de până acum nu a fost lipsit de peripeții
NEWS ALERT Vizita lui Nicușor Dan în SUA se amână. Anunțul a fost făcut în această seară chiar de președinte. Anul trecut spunea că merge la Trump la începutul anului, acum avansează ca termen luna iunie
21:56
Vizita lui Nicușor Dan în SUA se amână. Anunțul a fost făcut în această seară chiar de președinte. Anul trecut spunea că merge la Trump la începutul anului, acum avansează ca termen luna iunie
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform raportului toxicologic
Cancan.ro
Ce salariu are un inspector ANAF. Suma pe care o primește lunar
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
Jocul periculos care poate declanșa un nou conflict major. Expert: „Șansele ca Iranul să treacă pragul nuclear sunt foarte mari”
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Digi24
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
Cancan.ro
Ce pensie primește un român care a muncit 40 de ani pe salariul minim. Contează mult cât a contribuit
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
O eroare a creierului ar putea explica de ce unii oameni aud voci
MEDIA Cine este miliardarul american care ar putea cumpăra CNN, postul de știri cel mai detestat de președintele Trump
22:17
Cine este miliardarul american care ar putea cumpăra CNN, postul de știri cel mai detestat de președintele Trump
EMISIUNI Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 30 ianuarie, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 30 ianuarie, de la ora 20.00
FLASH NEWS Nicușor Dan se consultă cu alte țări să vadă dacă intră în Consiliul Păcii al lui Trump: „Am intrat într-un proces de consultare / Va dura săptămâni sau chiar luni
21:51
Nicușor Dan se consultă cu alte țări să vadă dacă intră în Consiliul Păcii al lui Trump: „Am intrat într-un proces de consultare / Va dura săptămâni sau chiar luni
FLASH NEWS Nicușor Dan spune că vrea să închidă saga numirii șefilor SRI și SIE: Partidele mi-au cerut criterii, nu nume / E momentul să închidem discuția
21:44
Nicușor Dan spune că vrea să închidă saga numirii șefilor SRI și SIE: Partidele mi-au cerut criterii, nu nume / E momentul să închidem discuția
REȚETE Cum prepari puiul perfect. Cinci bucătari celebri, cu cinci rețete și un singur secret. Ingredientul la care nu te-i fi gândit
21:33
Cum prepari puiul perfect. Cinci bucătari celebri, cu cinci rețete și un singur secret. Ingredientul la care nu te-i fi gândit
POLITICĂ Președintele a găsit motivele pentru care România are cea mai scumpă energie din UE: piața liberă și taxele
21:33
Președintele a găsit motivele pentru care România are cea mai scumpă energie din UE: piața liberă și taxele

Cele mai noi

Trimite acest link pe