Angajările sezoniere cresc în perioada sărbătorilor. În ce domenii este nevoie de forță de muncă

Angajările sezoniere cresc în perioada sărbătorilor. Mai multe firme și companii fac angajări pentru a face față comenzilor de Crăciun sau de Revelion. Cele mai multe posturi sunt oferite prin contracte de muncă pe perioadă determinată și permit obținerea unui venit suplimentar în prag de Crăciun.

Persoanele care își doresc un venit în plus pot lucra atât part-time, cât și full-time, în funcție de specificul fiecărei firme.

Perioada sărbătorilor vine cu angajări sezoniere

În luna decembrie, retailerii și cofetăriile fac angajări sezoniere pentru a face față volumului crescut de marfă și comenzilor de sărbători. Astfel, noii angajați vor fi recrutați pe contracte de o lună, cu salarii egale cu cele ale personalului permanent, și vor avea un rol esențial în asigurarea funcționării fără probleme a magazinelor și patiseriilor aglomerate. Situații similare se regăsesc și în librării, unde comenzile pentru cărți cresc în perioada sărbătorilor de iarnă.

Patiseriile și cofetăriile sunt printre cele mai aglomerate locuri în perioada sărbătorilor, care funcționează continuu pentru a onora comenzile de prăjituri, cozonaci și fursecuri care ajung pe masa de Crăciun.

Industriile care angajează cel mai mult sunt cele de call-center, industria alimentară și retail, care rămâne cel mai mare angajator cu aproape 6.500 de locuri disponibile, potrivit platformei ejobs. Posturile disponibile sunt în magazine și supermarketuri, depozite și centre logistice, livrări și curierat, precum și în restaurante, hoteluri, cofetării și patiserii.

Care sunt cele mai căutate profesii în 2025

O statistică recentă arată care au fost cele mai căutate și dorite profesii de către români în acest an. Mulți vor să își schimbe locul de muncă, iar ofertele angajatorilor în anumite domenii sunt atractive. Pe primul loc în topul căutărilor se află jobul de șofer. Pe locul doi în clasamentul căutărilor pentru un loc de muncă se află profesia de inginer. Cei mai mulți români au căutat un job de inginer constructor, inginer mecanic, inginer de instalații, inginer electric, inginer chimist sau inginer proiectant. Pe locul trei se află profesia de asistent medical.

