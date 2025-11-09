Prima pagină » Social » Incendiu puternic într-un bloc din Craiova: 40 de evacuați

Incendiu puternic într-un bloc din Craiova: 40 de evacuați

09 nov. 2025, 17:41, Social
Incendiu puternic într-un bloc din Craiova: 40 de evacuați

Un incendiu a izbucnit într-un apartament dintr-un bloc din Craiova, zona ANL Craiovița, pe Bulevardul Oltenia.

În urma declanșării incendiului, 20 de persoane s-au autoevacuat și alte 20 de persoane au fost evacuate în timp ce pompierii intervin rapid pentru a stinge focul.

„S-au autoevacuat aproximativ 20 de persoane, s-au autoevacuat 20 de persoane, au fost verificate toate apartamentele. Arde generalizat apartamentul cu posibilitati de propagare la acoperis”, a transmis ISU Dolj.

Unde a pornit incendiul

Potrivit informațiilor furnizate de ISU Dolj, flăcările au cuprins un apartament aflat la etajul al patrulea, existând pericolul de propagare la acoperișul imobilului.

În aceste momente, se lucrează la lichidarea ultimelor focare și la înlăturarea efectelor incendiului, urmând ca pompierii să stabilească, ulterior, cauzele care au dus la izbucnirea focului.

Câte echipaje au intervenit

La fața locului au intervenit trei autospeciale de lucru cu apă și spumă, o autoscară mecanică și un echipaj SMURD.

Pompierii au acționat rapid pentru localizarea și lichidarea incendiului, în timp ce echipele de intervenție au verificat toate apartamentele din bloc pentru a se asigura că nu există persoane surprinse de flăcări.

Câți locatari din bloc sunt în siguranță

Aproximativ 20 de persoane s-au autoevacuat înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

Alte 20 au fost evacuate preventiv de către pompieri.

Sursa Video: Imagini amator (Facebook)

Autorul recomandă: Imagini dureroase după TRAGEDIA din Rahova. Oameni aruncați dintr-un bloc în altul

Citește și

FLASH NEWS Accident terifiant la Iași. O mașină a fost filmată când s-a rostogolit pe trotuar. Mai mulți pietoni au fost la un pas să fie striviți
16:57
Accident terifiant la Iași. O mașină a fost filmată când s-a rostogolit pe trotuar. Mai mulți pietoni au fost la un pas să fie striviți
ULTIMA ORĂ Discuția lui Putin cu Xi devine realitate. The New York Times dezvăluie, în premieră, că Beijingul dezvoltă medicamentul care prelungește viața până la 150 de ani. „Aceasta nu este o pastilă, este Sfântul Graal”
14:29
Discuția lui Putin cu Xi devine realitate. The New York Times dezvăluie, în premieră, că Beijingul dezvoltă medicamentul care prelungește viața până la 150 de ani. „Aceasta nu este o pastilă, este Sfântul Graal”
Gândul de Vreme Cum va fi vremea săptămâna viitoare. După ploi, temperaturi în creștere. ANM, pentru Gândul: „O mică pauză cu vreme mai bună”
11:39
Cum va fi vremea săptămâna viitoare. După ploi, temperaturi în creștere. ANM, pentru Gândul: „O mică pauză cu vreme mai bună”
EXCLUSIV Scandalul primarului filmat în timp ce săruta o angajată în birou naște noi discuții. Cristian Jura (CNCD): Ce valoare juridică are un sărut și ce amendă primești dacă săruți FORȚAT pe cineva la locul de muncă
15:01, 08 Nov 2025
Scandalul primarului filmat în timp ce săruta o angajată în birou naște noi discuții. Cristian Jura (CNCD): Ce valoare juridică are un sărut și ce amendă primești dacă săruți FORȚAT pe cineva la locul de muncă
EXCLUSIV Unde ar fi fugit Dani Mocanu, înainte ca instanța să-l condamne definitiv. Un interlop celebru l-ar fi ajutat în ultima clipă
07:00, 08 Nov 2025
Unde ar fi fugit Dani Mocanu, înainte ca instanța să-l condamne definitiv. Un interlop celebru l-ar fi ajutat în ultima clipă
Mediafax
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
Digi24
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Cancan.ro
Ce a descoperit un locatar din blocul din Rahova! Polițiștii dormeau și…
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Adrian Năstase, reacție agresivă pe Facebook. Ce a stârnit mânia fostului lider PSD
Mediafax
Incendiu la o pensiune din Suceava. O persoană a murit
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
Cancan.ro
Becali, Antonia și frații Tate sunt păziți de oameni cu dosare grele. Cine are cel mai periculos bodyguard din showbiz?
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Oamenii de știință au rezolvat misterul vechi de 70 de ani al „căldurii imposibile” a Soarelui
HOROSCOP Din 10 noiembrie 2025, pentru două ZODII începe să se destrame totul. Nimeni nu-i va mai putea ajuta pe acești nativi
18:43
Din 10 noiembrie 2025, pentru două ZODII începe să se destrame totul. Nimeni nu-i va mai putea ajuta pe acești nativi
IMOBILIARE De ce pot ungurii și polonezii să-și cumpere case, iar tinerii români nu. Lecția pe care nu vrem s-o învățăm din Europa Centrală
18:28
De ce pot ungurii și polonezii să-și cumpere case, iar tinerii români nu. Lecția pe care nu vrem s-o învățăm din Europa Centrală
EXTERNE Iadul fumătorilor. Primul oraș din lume în care nu mai poți să aprinzi o țigară fără să fi ars
18:26
Iadul fumătorilor. Primul oraș din lume în care nu mai poți să aprinzi o țigară fără să fi ars
TEHNOLOGIE Ursula von der Leyen cedează în fața lui Trump: relaxează cerințele pe inteligența artificială la presiunile giganților tehnologici americani. Îi este teamă că președintele SUA se va „răzbuna” pe Ucraina
18:21
Ursula von der Leyen cedează în fața lui Trump: relaxează cerințele pe inteligența artificială la presiunile giganților tehnologici americani. Îi este teamă că președintele SUA se va „răzbuna” pe Ucraina
PODCAST ALTCEVA Titiana Popa a explicat care sunt DUHURILE care ne ajută: „Au fost şi ele lăsate tot de Dumnezeu”
18:05
Titiana Popa a explicat care sunt DUHURILE care ne ajută: „Au fost şi ele lăsate tot de Dumnezeu”
PODCAST ALTCEVA Titiana Popa: Cum ne curățăm organismul prin rugăciune
18:00
Titiana Popa: Cum ne curățăm organismul prin rugăciune