Un incendiu a izbucnit într-un apartament dintr-un bloc din Craiova, zona ANL Craiovița, pe Bulevardul Oltenia.

În urma declanșării incendiului, 20 de persoane s-au autoevacuat și alte 20 de persoane au fost evacuate în timp ce pompierii intervin rapid pentru a stinge focul.

„S-au autoevacuat aproximativ 20 de persoane, s-au autoevacuat 20 de persoane, au fost verificate toate apartamentele. Arde generalizat apartamentul cu posibilitati de propagare la acoperis”, a transmis ISU Dolj.

Unde a pornit incendiul

Potrivit informațiilor furnizate de ISU Dolj, flăcările au cuprins un apartament aflat la etajul al patrulea, existând pericolul de propagare la acoperișul imobilului.

În aceste momente, se lucrează la lichidarea ultimelor focare și la înlăturarea efectelor incendiului, urmând ca pompierii să stabilească, ulterior, cauzele care au dus la izbucnirea focului.

Câte echipaje au intervenit

La fața locului au intervenit trei autospeciale de lucru cu apă și spumă, o autoscară mecanică și un echipaj SMURD.

Pompierii au acționat rapid pentru localizarea și lichidarea incendiului, în timp ce echipele de intervenție au verificat toate apartamentele din bloc pentru a se asigura că nu există persoane surprinse de flăcări.

Câți locatari din bloc sunt în siguranță

Aproximativ 20 de persoane s-au autoevacuat înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

Alte 20 au fost evacuate preventiv de către pompieri.

Sursa Video: Imagini amator (Facebook)

