Raed Arafat le cere românilor să reactiveze sistemul Ro-Alert pe telefoane. S-a emis Cod ROȘU de ploi și vânt puternic „Populația să fie pregătită”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, avertizează populația aflată în zonele vizate de codul roșu și portocaliu de ploi și vijelii să evite deplasările și să reactiveze sistemul Ro-Alert, pentru a primi în timp real mesajele autorităților.

Șeful DSU, Raed Arafat, a transmis marți dimineață, la Digi 24, un apel către populație, în contextul avertizărilor de cod roșu de ploi torențiale și vânt puternic, îndemnând cetățenii să rămână vigilenți și să-și ia măsuri de precauție.

„Au fost mobilizate motopompe, bărci și personal, din zona verde către zona roșie. Sfatul nostru către populație este să fie foarte atentă, să fie pregătită și să evite deplasările nenecesare în perioada codului roșu, dar și în zona codului portocaliu”, a declarat Arafat.

El a subliniat importanța utilizării sistemului Ro-Alert, prin care autoritățile transmit avertizări și instrucțiuni de urgență.

„Să fie atenți la recomandările care vin prin Ro-Alert. Cine are aplicația dezactivată să o reactiveze. Este esențial să primiți mesajele de avertizare în timp util”, a precizat șeful DSU.

Primăria Municipiului București recomandă locuitorilor să evite deplasările

Raed Arafat a adăugat că cetățenii ar trebui să se asigure că au în locuință alimente de bază, apă, medicamente pentru bolnavii cronici, o lanternă și un radio, în cazul întreruperii curentului electric.

În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp.

Avertizarea Cod roșu este valabilă de marți de la ora 21.00 până joi la ora 15.00.

Primăria Municipiului București anunță că, urmare a emiterii codului roșu de ploi abundente pentru Capitală, toate structurile din subordinea municipalității sunt în alertă și pregătite să intervină acolo unde este nevoie.

Bucureștenii care se confruntă cu probleme din cauza fenomenelor meteo pot suna gratuit, la numărul 0800 800 868, disponibil non-stop.

Sesizările sunt preluate în permanență de dispeceratul Primăriei Capitalei și direcționate imediat către echipele de intervenție, pentru o reacție rapidă.

Primăria Municipiului București recomandă locuitorilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare și să manifeste prudență pe durata avertizării meteorologice.