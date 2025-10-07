Prima pagină » Actualitate » Raed Arafat le cere românilor să reactiveze sistemul Ro-Alert pe telefoane. S-a emis Cod ROȘU de ploi și vânt puternic „Populația să fie pregătită”

Raed Arafat le cere românilor să reactiveze sistemul Ro-Alert pe telefoane. S-a emis Cod ROȘU de ploi și vânt puternic „Populația să fie pregătită”

Nicolae Oprea
07 oct. 2025, 12:33, Actualitate
Raed Arafat le cere românilor să reactiveze sistemul Ro-Alert pe telefoane. S-a emis Cod ROȘU de ploi și vânt puternic „Populația să fie pregătită”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, avertizează populația aflată în zonele vizate de codul roșu și portocaliu de ploi și vijelii să evite deplasările și să reactiveze sistemul Ro-Alert, pentru a primi în timp real mesajele autorităților.

Șeful DSU, Raed Arafat, a transmis marți dimineață, la Digi 24, un apel către populație, în contextul avertizărilor de cod roșu de ploi torențiale și vânt puternic, îndemnând cetățenii să rămână vigilenți și să-și ia măsuri de precauție.

„Au fost mobilizate motopompe, bărci și personal, din zona verde către zona roșie. Sfatul nostru către populație este să fie foarte atentă, să fie pregătită și să evite deplasările nenecesare în perioada codului roșu, dar și în zona codului portocaliu”, a declarat Arafat.

El a subliniat importanța utilizării sistemului Ro-Alert, prin care autoritățile transmit avertizări și instrucțiuni de urgență.

„Să fie atenți la recomandările care vin prin Ro-Alert. Cine are aplicația dezactivată să o reactiveze. Este esențial să primiți mesajele de avertizare în timp util”, a precizat șeful DSU.

Primăria Municipiului București recomandă locuitorilor să evite deplasările

Raed Arafat a adăugat că cetățenii ar trebui să se asigure că au în locuință alimente de bază, apă, medicamente pentru bolnavii cronici, o lanternă și un radio, în cazul întreruperii curentului electric.

În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp.

Avertizarea Cod roșu este valabilă de marți de la ora 21.00 până joi la ora 15.00.

Primăria Municipiului București anunță că, urmare a emiterii codului roșu de ploi abundente pentru Capitală, toate structurile din subordinea municipalității sunt în alertă și pregătite să intervină acolo unde este nevoie.

Bucureștenii care se confruntă cu probleme din cauza fenomenelor meteo pot suna gratuit, la numărul 0800 800 868, disponibil non-stop.

Sesizările sunt preluate în permanență de dispeceratul Primăriei Capitalei și direcționate imediat către echipele de intervenție, pentru o reacție rapidă.

Primăria Municipiului București recomandă locuitorilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare și să manifeste prudență pe durata avertizării meteorologice.

Citește și

FINANCIAR Românii plătesc mai mult pe TAXE și impozite decât pe mâncare/Date-șoc din ultimul raport al INS
14:18
Românii plătesc mai mult pe TAXE și impozite decât pe mâncare/Date-șoc din ultimul raport al INS
ACTUALITATE Lia Olguța Vasilescu, atac la ANAF: „E o nebunie, vrem să ajungem pe Lună şi noi facem print-screen la ecran”
14:11
Lia Olguța Vasilescu, atac la ANAF: „E o nebunie, vrem să ajungem pe Lună şi noi facem print-screen la ecran”
ACTUALITATE Cu cât s-a vândut un tractor românesc U650, fabricat în 2005, la o licitație în Neamț. A fost „bătaie” pe utilajul folosit de primărie la deszăpezire
13:58
Cu cât s-a vândut un tractor românesc U650, fabricat în 2005, la o licitație în Neamț. A fost „bătaie” pe utilajul folosit de primărie la deszăpezire
ACTUALITATE Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Dacă renunți la țigări și la ieșit în oraș, economisești 1400 de lei lunar”
13:40
Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Dacă renunți la țigări și la ieșit în oraș, economisești 1400 de lei lunar”
ACTUALITATE Amenințare cu bomba la Arad. A fost solicitată intervenția SRI
13:37
Amenințare cu bomba la Arad. A fost solicitată intervenția SRI
ACTUALITATE Cât curent consumă un CALORIFER electric dacă îl lași în priză toată ziua. Factura lunară te-ar putea surprinde
13:36
Cât curent consumă un CALORIFER electric dacă îl lași în priză toată ziua. Factura lunară te-ar putea surprinde
Mediafax
S-a emis Cod Roșu pentru București și încă 5 județe. „Ciclonul” lovește Capitala la noapte și mâine
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
Se întoarce iarna adevărată. Iarna 2025/2026 ar putea fi cea mai rece din ultimii ani, experții avertizează asupra unei reveniri a frigului în Europa
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Descoperire arheologică istorică în România, la Mănăstirea Neamț: Legenda spune că tunelul găsit acum e din vremea lui Ștefan cel Mare
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași sunt devastatoare
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Un bărbat cu studii în Finanţe a renunţat la viaţa privilegiată şi trăieşte pe stradă cu 14$ pe lună
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Anunț de ultimă oră! Se închid școlile în urma codului roșu de ploi torențiale. Care sunt județele afectate
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mai are Poliția voie să-ți ridice mașina dacă e parcată jumătate pe trotuar? Reguli mai puțin știute din Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor național-comuniști
Evz.ro
Exclusiv. Bromania, detalii despre noul său film. Fanii vor fi surprinși
A1
Sacrificiul pe care l-a făcut Alina Puşcău pentru a putea participa la Asia Express. Ce a dezvăluit abia acum
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu iubitul Mihaelei Rădulescu în urmă cu trei luni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Mașini electrice vs hibride: Care sunt diferențele reale și cum influențează decizia de cumpărare? (P)