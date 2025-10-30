Autoritățile de la noi încep să strângă informații despre oamenii care dețin criptomonede

Autoritățile de la noi încep să strângă date despre românii care dețin criptomonede. Informațiile despre ce au oamenii în portofelele lor virtual vor fi strânse în primă fază de Autoritatea pentru Supraveghere Financiară. Instituția a avut discuții cu ANAF, BNR și Ministerul Finanțelor despre acest subiect.

Vorbim despre regulamentul Uniunii Europene care face referire la piețele criptoactivelor cunoscut sub denumirea de MiCA, adică Markets in Crypto-Assets. Documentul stabilește un cadru juridic unitar la nivelul întregii Uniuni Europene, pentru emitenții de criptoactive și pentru furnizorii de servicii aferente acestora. Acesta este un act legislativ cu aplicabilitate directă în toate statele membre prin care se dorește reglementarea pieței criptoactivelo, într-o manieră coerenta și armonizată.

Autoritățile române strâng informații despre oamenii care dețin criptomonede

Regulaemtul se aplică anumitor tipuri de criptoactive adică tokenuri de monedă electronică sau cele bazate pe active dar și alte forme și vizează serviciile conexe în legătură cu acestea.

Care este scopul principal al MiCA

Scopul principal al MiCA este să întărească încrederea consumatorilor și să reducă riscurile din sistem asociate și să asigure o supraveghere eficientă la nivel european. Vor fi stabilite cerințe clare de autorizare pentru furnizorii de servicii de criptoactive, obligații de transparență pentru emitenții acestora, dar și norme de conduită menite să protejeze investitorii.

Odată autorizate aceste entități sunt înscrise în registrul gestionat de Autoritatea Europeană pentru Valori și Piețe ce va permite identificarea și verificarea lor la nivel european.

Este important ca investitorii să fie conștienți că și după intrarea în vigoare a regulamentului MiCA pot exista entități care oferă servicii cripto în Uniunea Europeană, fără a fi autorizate. Aceste firme nu intră sub supravegherea autorităților competente și astfel nu respectă cerințele impuse de regulament în ceea ce privește protecția consumatorilor, guvernanța, capitalul sau transparența instituțională.

Interacțiunea cu astfel de entități expune investitorii la riscuri semnificative Autoritatea de Supraveghere Financiară a inițiat deja discuții la nivel tehnic cu Banca Națională a României, Ministerul Finanțelor, Autoritatea pentru Digitalizare România, Agenția Națională de Administrare Fiscală și alte instituții relevante, pentru a elabora legislații naționale pentru ca regulamentul MiCA să fie aplicat corespunzător.

