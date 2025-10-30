Prima pagină » Social » Autoritățile de la noi încep să strângă informații despre oamenii care dețin criptomonede

Autoritățile de la noi încep să strângă informații despre oamenii care dețin criptomonede

30 oct. 2025, 11:29, Social
Autoritățile de la noi încep să strângă informații despre oamenii care dețin criptomonede

Autoritățile de la noi încep să strângă date despre românii care dețin criptomonede. Informațiile despre ce au oamenii în portofelele lor virtual vor fi strânse în primă fază de Autoritatea pentru Supraveghere Financiară. Instituția a avut discuții cu ANAF, BNR și Ministerul Finanțelor despre acest subiect.

Vorbim despre regulamentul Uniunii Europene care face referire la piețele criptoactivelor cunoscut sub denumirea de MiCA, adică Markets in Crypto-Assets. Documentul stabilește un cadru juridic unitar la nivelul întregii Uniuni Europene, pentru emitenții de criptoactive și pentru furnizorii de servicii aferente acestora. Acesta este un act legislativ cu aplicabilitate directă în toate statele membre prin care se dorește reglementarea pieței criptoactivelo, într-o manieră coerenta și armonizată.

Autoritățile române strâng informații despre oamenii care dețin criptomonede

sursa: Profimedia

Regulaemtul se aplică anumitor tipuri de criptoactive adică tokenuri de monedă electronică sau cele bazate pe active dar și alte forme și vizează serviciile conexe în legătură cu acestea.

Care este scopul principal al MiCA

Scopul principal al MiCA este să întărească încrederea consumatorilor și să reducă riscurile din sistem asociate și să asigure o supraveghere eficientă la nivel european. Vor fi stabilite cerințe clare de autorizare pentru furnizorii de servicii de criptoactive, obligații de transparență pentru emitenții acestora, dar și norme de conduită menite să protejeze investitorii.

Odată autorizate aceste entități sunt înscrise în registrul gestionat de Autoritatea Europeană pentru Valori și Piețe ce va permite identificarea și verificarea lor la nivel european.

Este important ca investitorii să fie conștienți că și după intrarea în vigoare a regulamentului MiCA pot exista entități care oferă servicii cripto în Uniunea Europeană, fără a fi autorizate. Aceste firme nu intră sub supravegherea autorităților competente și astfel nu respectă cerințele impuse de regulament în ceea ce privește protecția consumatorilor, guvernanța, capitalul sau transparența instituțională.

Interacțiunea cu astfel de entități expune investitorii la riscuri semnificative Autoritatea de Supraveghere Financiară a inițiat deja discuții la nivel tehnic cu Banca Națională a României, Ministerul Finanțelor, Autoritatea pentru Digitalizare România, Agenția Națională de Administrare Fiscală și alte instituții relevante, pentru a elabora legislații naționale pentru ca regulamentul MiCA să fie aplicat corespunzător.

Recomandările autorului:

Citește și

ANUNȚ Cum funcționează poprirea și sechestrul pe conturi. Câți bani îți poate bloca Fiscul românesc
10:16
Cum funcționează poprirea și sechestrul pe conturi. Câți bani îți poate bloca Fiscul românesc
Gândul de Vreme Cum va fi vremea astăzi. ANM, noi precizări pentru Gândul: „În mod obișnuit ar trebui să avem alte temperaturi”
09:30
Cum va fi vremea astăzi. ANM, noi precizări pentru Gândul: „În mod obișnuit ar trebui să avem alte temperaturi”
EXCLUSIV Din Palat, în subteran. Se caută birouri pentru conducerea Metrorex, în stații: „Doamna directoare Miclăuș o să lucreze și dânsa cu șobolanii”
06:00
Din Palat, în subteran. Se caută birouri pentru conducerea Metrorex, în stații: „Doamna directoare Miclăuș o să lucreze și dânsa cu șobolanii”
EXCLUSIV VIDEO Politicienii au plecat, credincioșii au rămas. La patru zile de la sfințirea Catedralei Naționale, pelerinii așteaptă și 10 ore pentru a intra în altar. „Conducătorii noștri să ne vadă, să ne audă și să se uite la necazurile și nevoile noastre”
05:00
Politicienii au plecat, credincioșii au rămas. La patru zile de la sfințirea Catedralei Naționale, pelerinii așteaptă și 10 ore pentru a intra în altar. „Conducătorii noștri să ne vadă, să ne audă și să se uite la necazurile și nevoile noastre”
LIFESTYLE Rețeta reinterpretată a lui chef Florin Dumitrescu. Cum faci cea mai bună plăcintă de dovleac
20:00
Rețeta reinterpretată a lui chef Florin Dumitrescu. Cum faci cea mai bună plăcintă de dovleac
Mediafax
Ucraina: Fostul șef al grupului energetic public, arestat pentru suspiciuni de corupție
Digi24
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Cancan.ro
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în costum de baie!
Adevarul
Ce averi au sindicaliștii care au scos miercuri în stradă mii de angajați din sectorul public
Mediafax
Reacția lui Trump după retragerea trupelor din România: „NU e mare lucru...”
Click
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
Digi24
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții de amploare. Detalii de ultimă oră
Ce se întâmplă doctore
Noi informații ȘOC în cazul morții Ștefaniei Szabo. Doctorița și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a ucis pe Michael Jackson
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Mașinile cu cele mai slabe rezultate la testele de siguranță
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este cel mai vechi club de fotbal din lume?
EXTERNE Nici Germania nu mai vrea să plătească ȘOMAJUL ucrainenilor. Nemulțumirile cresc
11:27
Nici Germania nu mai vrea să plătească ȘOMAJUL ucrainenilor. Nemulțumirile cresc
POLITICĂ Victor Ponta vorbeşte despre motivul real al retragerii trupelor americane din România: „Ce să zic? V-o zic cu durere în suflet”
11:26
Victor Ponta vorbeşte despre motivul real al retragerii trupelor americane din România: „Ce să zic? V-o zic cu durere în suflet”
EXTERNE Paza este inexistentă în faimoasele monumente ale Parisului. După cazul Luvru, un bărbat a reușit să se ascundă o noapte întreagă în Turnul Eiffel
11:14
Paza este inexistentă în faimoasele monumente ale Parisului. După cazul Luvru, un bărbat a reușit să se ascundă o noapte întreagă în Turnul Eiffel
SPORT Mihai Stoica, despre transferurile la FCSB: „E de domeniul fantasticului!”
11:07
Mihai Stoica, despre transferurile la FCSB: „E de domeniul fantasticului!”
INEDIT S-a autoproclamat cel mai tânăr „președinte” din lume. Apoi a fost deportat. Britanicul care și-a creat propria „țară” pe Dunăre
10:55
S-a autoproclamat cel mai tânăr „președinte” din lume. Apoi a fost deportat. Britanicul care și-a creat propria „țară” pe Dunăre