Oana Zvobodă
05 oct. 2025, 11:45, Economic
Bitcoin a atins un nou maxim istoric. Moneda depășește pragul de 125.000 de dolari, datorită interesului crescut al investitorilor instituționali și dinamicii pieței. Totodată, creșterea prețului Bitcoin vine și după ce Rezerva Federală a redus, luna trecută, rata dobânzii de referință cu 0,25%, prima scădere din decembrie 2024.

În august, Bitcoin înregistrase ultimul record, susținut de reglementările mai favorabile adoptate de administrația președintelui american Donald Trump și de cererea puternică din partea investitorilor instituționali.

În contrast, dolarul american s-a depreciat vineri, marcând pierderi pe mai multe săptămâni în raport cu principalele valute, pe fondul incertitudinilor legate de blocajul guvernului SUA.

Donald Trump, susținător al criptomonedelor

Președintele Donald Trump a fost un susținător al criptomonedelor, fiind implicat în diverse proiecte crypto care au contribuit la creșterea averii sale. Astfel că, adoptarea activelor digitale de către Trump a inversat ani de scepticism al guvernului SUA față de industria crypto sub predecesorul său democrat, Joe Biden.

