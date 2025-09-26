Avertismentul specialiștilor după ce Marea Neagră s-a încălzit cu 1 grad. Cum au contribuit turiștii?

Cercetătorii au lansat un avertisment legat de Marea Neagră care s-a încălzit cu 1 grad în doar 20 de ani, iar asta reprezintă un „pericol mortal”. Turiștii români, dar și turismul au contribuit la acest aspect.

Mările din Europa s-au încălzit brusc în ultimele decenii. Vestea bună pentru turiști reprezintă un „pericol mortal” pentru ecosistem, iar Marea Neagră nu face excepție.

Marea Neagră s-a încălzit un 1 grad

Marea Nordului, Marea Baltică și Marea Neagră au înregistrat creșteri substanțiale de temperatură între 1991 și 2024.

Temperaturile înregistrate la suprafața mării au crescut cu aproape 0,3 grade Celsius pe deceniu în Marea Nordului și cu 0,5 grade Celsius în Marea Neagră.

De ce se încălzesc mările Europei atât de repede

Un profesor de biologie marină de la Universitatea din Malta a explicat: „Mările regionale, cum ar fi Marea Mediterană, sunt mai vulnerabile la încălzire din cauza dimensiunii și izolării lor relative”, a spus Alan Deidun.

În mod normal, această circulație termohalină distribuie căldura mai uniform în întreaga lume. Fără această pompă de căldură uriașă, Marea Mediterană și celelate mări ale Europei absorb mai multă căldură local, iar extremele sunt mult mai pronunțate.

De ce mările Europei se încălzesc

Activitatea umană contribuie la încălzirea mărilor. Odată cu turismul vin hoteluri, porturi de agrement și suprafețe pavate care absorb și radiază căldura, în timp ce bărcile și feriboturile eliberează căldură de la motoare direct în apă. Scurgerea de nutrienți din aceste instalații alimentează, de asemenea, înflorirea algelor, care captează lumina soarelui și ridică temperaturile de suprafață.

