Prima pagină » Vremea » Vremea 8 septembrie – 6 octombrie 2025. Temperaturi de peste 33 de grade C în prima lună de toamnă

Vremea 8 septembrie – 6 octombrie 2025. Temperaturi de peste 33 de grade C în prima lună de toamnă

05 sept. 2025, 10:00, Vremea
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Temperaturi de peste 33 de grade C în prima lună de toamnă
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 8 septembrie – 6 octombrie 2025. Conform specialiștilor, prima lună de toamnă va fi mai caldă decât în mod obișnuit, cu valori termice de peste 33 de grade C.

Iată prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni.

Pe parcursul săptămânii viitoare, vremea se va menţine cãlduroasã în vestul şi sudul ţãrii, iar în rest valorile termice vor fi apropiate de normalul termic. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorãri accentuate, averse şi descãrcãri electrice, dupã-amiaza şi seara, local la munte, pe arii restrânse în nord şi centru şi izolat în restul ţãrii, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 25 şi 33 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 20 de grade pe litoral„, spun specialiștii Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

În săptămâna 8 – 15 septembrie 2025

Temeratuile vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în regiunile vestice și sudice. În ce privește regimul pluviometric, acesta va fi local excedentar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

În săptămâna 15 – 22 septembrie 2025

Valorile termice medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile, însă mai ales în cele sudice. În ce privește cantitățile de precipitații, acestea vor fi excedentare în regiunile nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă.

În săptămâna 22 – 29 septembrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, însă mai ales în vestul și sudul teritoriului. Cât privește regimul pluviometric, acesta va avea o tendință ușor deficitară în majoritatea regiunilor, însă mai ales în cele nordice.

În săptămâna 29 – 6 octombrie 2025

Mediile temperaturilor se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, însă mai ales în regiunile sud-vestice. În ce privește cantitățile de precipitații, acestea vor fi ușor deficitare în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în jumătatea sudică a teritoriului.

Autorul recomandă:

Noi alerte ANM: două zile de caniculă în România. Elena Mateescu: „O lună septembrie mai caldă ca de obicei

Vin ninsorile mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată ninge în București, potrivit meteorologilor Accuweather

Citește și

METEO Noi alerte ANM: două zile de caniculă în România. Elena Mateescu: „O lună septembrie mai caldă ca de obicei”
11:48
Noi alerte ANM: două zile de caniculă în România. Elena Mateescu: „O lună septembrie mai caldă ca de obicei”
METEO Vin ninsorile mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată ninge în București, potrivit meteorologilor Accuweather
10:10
Vin ninsorile mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată ninge în București, potrivit meteorologilor Accuweather
METEO Avertismentul meteorologilor: Temperaturi peste medie și chiar revenirea fenomenului La Nina, din septembrie
13:39, 02 Sep 2025
Avertismentul meteorologilor: Temperaturi peste medie și chiar revenirea fenomenului La Nina, din septembrie
METEO ANM a dat prognoza meteo pe luna septembrie. Temperaturi peste normalul perioadei în cea mai mare parte din țară
13:22, 02 Sep 2025
ANM a dat prognoza meteo pe luna septembrie. Temperaturi peste normalul perioadei în cea mai mare parte din țară
METEO Potrivit unui studiu, CANICULA ne schimbă starea emoțională. Peste 1 miliard de oameni care s-au plâns de căldură pe internet au devenit mai nervoși
19:45, 31 Aug 2025
Potrivit unui studiu, CANICULA ne schimbă starea emoțională. Peste 1 miliard de oameni care s-au plâns de căldură pe internet au devenit mai nervoși
METEO Meteorologii români, în ALERTĂ: Furtună electrică, vijelie și grindină în România
13:13, 31 Aug 2025
Meteorologii români, în ALERTĂ: Furtună electrică, vijelie și grindină în România
Mediafax
ANM: O toamnă călduroasă cu temperaturi mai mari decât cele specifice perioadei, până în octombrie
Digi24
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se vor termina banii de la Pentagon
Cancan.ro
Maria, tânăra torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii 😲 Ce s-a întâmplat după interviul în care a vorbit despre agresorii e
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Adevarul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Mediafax
Cum poate contribui România la reconstrucția Ucrainei și care sunt domeniile esențiale unde au fost identificate oportunități economice
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
Anunț de ultimă oră al lui Daniel David. Ce trebuie să facă părinții luni, când începe școala
Cancan.ro
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
observatornews.ro
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
Care a fost cauza tragedie din Lisabona. Cum s-a produs accidentul în care au murit 17 persoane
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Descopera.ro
Gata să descoperi secretul? Rețeta ciocolatei perfecte!
Capital.ro
Elena Udrea este cea mai fericită. Vestea momentului despre fostul ministru al Turismului
Evz.ro
David Popovici, viral după o partidă de pescuit. Toate glumele fanilor
A1
Interviurile Insula Iubirii, sezon 9. Narcis Bujor regretă că nu a refuzat date-ul cu Bianca Dan. Ce a ieșit la iveală abia acum
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
RadioImpuls
Ce risca profesorii care refuza sa intre la ore si stau in cancelarie. Declarațiile Ministrului Educației: „Când vor avea copiii acolo, n-au cum să nu se ocupe de ei”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cât de rapid este cel mai rapid om din lume?
ATAC mortal în Canada. O tânără de 18 ani, ucisă și alte șapte persoane rănite după un atac cu cuțitul. Agresorul a plecat în cursa morții
EXTERNE ATAC mortal în Canada. O tânără de 18 ani, ucisă și alte șapte persoane rănite după un atac cu cuțitul. Agresorul a plecat în cursa morții
ACTUALITATE O femeie din Iași a murit după o partidă de amor, în miez de noapte. A fost pălmuită până la deces, apoi partenerul i-a aprins o lumânare la cap
O femeie din Iași a murit după o partidă de amor, în miez de noapte. A fost pălmuită până la deces, apoi partenerul i-a aprins o lumânare la cap
SPORT Ianis Hagi, după ce a SEMNAT cu Alanyaspor: „Înțeleg așteptările, responsabilitățile și moștenirea pe care tatăl meu a lăsat-o aici”
Ianis Hagi, după ce a SEMNAT cu Alanyaspor: „Înțeleg așteptările, responsabilitățile și moștenirea pe care tatăl meu a lăsat-o aici”
ACTUALITATE România are toleranță zero față de consumul de alcool la volan, dar totul era diferit în secolul al XIX-lea. Ce arătau primele reglementări rutiere
România are toleranță zero față de consumul de alcool la volan, dar totul era diferit în secolul al XIX-lea. Ce arătau primele reglementări rutiere
EXTERNE Medicii, șocați când au văzut ce s-a dezvoltat în abdomenul unui nou-născut. Micuțul a ajuns direct pe masa de OPERAȚIE: „Îi striveau stomacul”
Medicii, șocați când au văzut ce s-a dezvoltat în abdomenul unui nou-născut. Micuțul a ajuns direct pe masa de OPERAȚIE: „Îi striveau stomacul”