Vremea 8 septembrie – 6 octombrie 2025. Temperaturi de peste 33 de grade C în prima lună de toamnă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 8 septembrie – 6 octombrie 2025. Conform specialiștilor, prima lună de toamnă va fi mai caldă decât în mod obișnuit, cu valori termice de peste 33 de grade C.

Iată prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni.

„Pe parcursul săptămânii viitoare, vremea se va menţine cãlduroasã în vestul şi sudul ţãrii, iar în rest valorile termice vor fi apropiate de normalul termic. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorãri accentuate, averse şi descãrcãri electrice, dupã-amiaza şi seara, local la munte, pe arii restrânse în nord şi centru şi izolat în restul ţãrii, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 25 şi 33 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 20 de grade pe litoral„, spun specialiștii Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

În săptămâna 8 – 15 septembrie 2025

Temeratuile vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în regiunile vestice și sudice. În ce privește regimul pluviometric, acesta va fi local excedentar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

În săptămâna 15 – 22 septembrie 2025

Valorile termice medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile, însă mai ales în cele sudice. În ce privește cantitățile de precipitații, acestea vor fi excedentare în regiunile nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă.

În săptămâna 22 – 29 septembrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, însă mai ales în vestul și sudul teritoriului. Cât privește regimul pluviometric, acesta va avea o tendință ușor deficitară în majoritatea regiunilor, însă mai ales în cele nordice.

În săptămâna 29 – 6 octombrie 2025

Mediile temperaturilor se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, însă mai ales în regiunile sud-vestice. În ce privește cantitățile de precipitații, acestea vor fi ușor deficitare în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în jumătatea sudică a teritoriului.

