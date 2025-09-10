Prima pagină » Actualitate » Vama Veche, o oază de liniște pentru turiștii veniți să se relaxeze la mare, în luna septembrie

Vama Veche, o oază de liniște pentru turiștii veniți să se relaxeze la mare, în luna septembrie

În Vama Veche, atmosfera de vacanță încă e prezentă. Temperaturile încă sunt plăcute, marea e caldă, iar stațiunea boemă rămâne un refugiu pentru cei care vor să se relaxeze la început de toamnă. Fără aglomerație, fără petreceri și fără zgomot, doar valuri, briză și țiva turiști care nu se grăbesc să plece.

În septembrie, Vama Veche arată altfel. Pe o plajă aproape goală, țiva turiști se bucură de liniște și de soarele blând. Unii citesc, alții dorm, în timp ce marea completează tabloul boem cu sunetul valurilor.

Nu mai sunt petreceri, nu mai e agitație, ci doar o atmosferă tihnită, pe care turiștii o găsesc doar acum, când sezonul pare că s-a încheiat. Alții nu au vrut să plece acasă fără o ultimă baie în mare. În spatele plajei, terasele se închid, iar magazinele își scot la vânzare ultimele suveniruri. Chiar și așa, încă mai sunt locuri care primesc oaspeți.

Hotelul îl închidem în data de 22 septembrie, gradul de ocupare este de sută la sută, prețul camerei pe noapte pornește de la 595 lei, cu mic dejun inclus”.

Iar vremea pare să fie de partea turiștilor. Potrivit meteorologilor, vom continua să avem parte de temperaturi plăcute până la finalul lunii septembrie, potrivit Știrile Kanal D.

