Oficiul Național de Statistică al Poloniei a anunțat că țara a suferit pierderi de peste 490 de miliarde de zloty (aproximativ 113,5 miliarde de euro) ca urmare a războiului din Ucraina, relatează ziarul polonez „Rzeczpospolita”.

Analiștii de la Oficiul Național de Statistică al Poloniei au calculat că sectorul gospodăriilor a suferit cele mai mari pierderi ca urmare a invaziei rusești în Ucraina. Pierderile acestuia s-au ridicat la 292,1 miliarde PLN (67 miliarde EUR).

Sondaj Gândul Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, cu ce partid ai vota? PSD

AUR

PNL

USR

UDMR

SOS

POT

SENS

Forța Dreptei Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Sectorul de afaceri, pe de altă parte, a pierdut 126 miliarde PLN (29 miliarde EUR), în timp ce sectorul guvernamental și cel al administrației locale au pierdut 72 miliarde PLN (16,5 miliarde EUR).

Calculele acoperă cei patru ani ai războiului din Ucraina, din 2022 până în 2025. Pierderile totale din această perioadă au fost estimate la 490,1 miliarde PLN. Această sumă reprezintă aproximativ 3,5 % din PIB-ul total al Poloniei pentru perioada 2022-2025.

Oficiul de Statistică a luat în calcul, printre altele, amploarea ajutorului acordat Ucrainei și ucrainenilor, situația de pe piața muncii, precum și schimbările din economie și demografie.

Începutul războiului a dus, de asemenea, la creșterea prețurilor materialelor de construcții, metalele neferoase, pietrișul, sticla, cimentul, asfaltul, oțelul și materialele plastice devenind mai scumpe.

Recent, prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că există semne care indică faptul că Rusia se pregătește serios pentru o escaladare și că următoarele șapte-opt luni ar putea fi decisive pentru securitatea Ucrainei, a Poloniei și a întregii regiuni.

Anterior, președintele polonez Karol Nawrocki a declarat că, în opinia sa, sprijinul acordat Kievului în lupta sa împotriva agresiunii ruse ar trebui să continue, deoarece succesul Ucrainei este în interesul strategic al Poloniei.