Pensionar din Vaslui, trimis acasă de angajații primăriei pentru că nu-și aranjase banii în fișicuri, înainte să-și plătească taxele

Un pensionar din Vaslui a descoperit că, pentru a-și plăti taxele locale, nu toți banii erau problema ci cum ar fi trebuit să se prezinte cu ei, adică aranjați frumos. Bărbatul a venit la primărie, ca să-și achite taxele, cu aproape 140 de lei, bani strânși, timp de un an, dintr-o pensie de aproximativ 1.300 de lei. Angajata Primăriei i-a respins banii și i-a cerut să așeze monedele în fișicuri. “Sunt în slujba cetățeanului, dar și cetățeanul trebuie să aibă bun-simț”, i-a spus angajata Primăriei pensionarului care venise să dea bani instituției. O reglementare privind numerarul, a BNR, spune că dacă numărul monedelor depășește 50 de bucăți pentru o singură tranzacție, casierul are dreptul să refuze suma, scrie vremeanoua.ro

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Ajuns la ghișeu, pensionarul a deschis geanta și a scos nenumărate monede de 5, 10 și 50 de bani. Angajata Primăriei i-a cerut pensionarului să așeze monedele în fișicuri, explicându-i că asta ar fi treaba lui. Ba chiar i-a oferit și puterea exemplului personal: și ea făcuse plăți în monede, dar avusese grijă să le aranjeze.

„Sunt în slujba cetățeanului, dar și cetățeanul trebuie să aibă bun-simț”, i-a spus angajata Primăriei pensionarului venit să dea bani instituției.

Omul i-a răspuns că are o pensie foarte mică și că de aceea a strâns atât de multe monede.

“Aceștia sunt banii pe care i-am adunat și eu într-un an de zile, dintr-o pensie de 1.300 de lei. E frumos să vin să plătesc taxele și să nu fie primiți banii?”, i-a replicat pensionarul.

Situația ridică o problemă cât se poate de serioasă. Monedele de 1, 5, 10 și 50 de bani, emise de Banca Națională a României, sunt mijloace legale de plată. Asta nu înseamnă însă că orice casierie este obligată, în orice împrejurare, să accepte un sac de mărunțiș: pentru plățile în numerar există reguli și limite privind numărul de monede care trebuie acceptate într-o singură tranzacție. Conform uzanțelor comerciale și reglementărilor privind numerarul, un comerciant poate fi obligat să accepte o plată în monede doar până la un prag de cel mult 50 de monede per tranzacție. La aproximativ 140 de lei în monede, de maximum 50 de bani bucata, pensionarul avea însă categoric mult peste 50 de monede. Cu toate monedele de 50 de bani, ar fi fost vorba despre cel puțin 280 de bucăți. Dacă numărul monedelor depășește 50 de bucăți pentru o singură tranzacție, casierul are dreptul să refuze suma, nefiind obligat să numere un volum mare de monede divizionare.