Oana Zvobodă
04 oct. 2025, 11:26, Social
Prețurile la benzină și motorină au scăzut cu 4 bani pe litru la Petrom, liderul pieței carburanților din România, conform analizei Economedia. 

În Capitală, la stațiile Petrom, un litru de benzină standard costă între 7,40 lei și 7,46 lei, iar un litru de motorină standard, între 7,61 lei și 7,66 lei, conform peco-online.

Prețurile au mai scăzut și pe 1 octombrie, atunci când Petrom a ieftinit benzina și motorina cu câte 5 bani pe litru. Pe de altă parte, pe 26 septembrie, Petrom a scumpit benzina și motorina cu câte trei bani pe litru.

Totodată, după o serie de patru scumpiri, pe 23 septembrie, Petrom a aplicat prima reducere de prețuri din lună.

În luna septembrie, Petrom a mai majorat prețurile carburanților pe 4, 10 și 17 septembrie, când prețurile benzinei standard și ale motorinei standard au urcat, de fiecare dată, cu câte 4 bani pe litru.

În data de 1 august 2025, Petrom a crescut prețul benzinei standard cu 42 de bani pe litru, iar pe cel al motorinei standard cu 40 de bani pe litru. La începutul anului viitor este așteptată încă o creștere semnificativă a prețurilor carburanților, potrivit e-nergia.

