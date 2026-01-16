Prima pagină » Social » CALCUL | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 40 de ani cu carte de muncă

CALCUL | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 40 de ani cu carte de muncă

Mihai Tănase
16 ian. 2026, 09:13, Social
Foto: Facebook

Cât mai valorează munca unei vieți în România? Un calcul realizat la valoarea punctului de referință de 81 de lei arată ce pensie netă pot primi românii după 40 de ani de vechime, în funcție de meseria exercitată, pentru 25 dintre cele mai populare ocupații.

Valoarea pensiei în România depinde direct de numărul de puncte contributive acumulate de-a lungul carierei. Pentru acest calcul, a fost luată în considerare o vechime completă de 40 de ani, fără întreruperi, cu carte de muncă, și valoarea punctului de referință (VPR) de 81 de lei, nivel aflat în vigoare în prezent.

În toate cazurile analizate, s-a aplicat și punctajul de stabilitate de 11,25 puncte, acordat pentru o carieră completă, conform noii formule de calcul a pensiilor. Diferențele finale apar exclusiv din punctajul contributiv specific fiecărei meserii.

Iată cum arată calculul:

Un agent de vânzări, care a acumulat 30 de puncte contributive, 11,25 de puncte de stabilitate va încasa o pensie netă în cuantum de 3.207 lei.

Un asistent medical care a acumulat 42 de puncte contributive, 11,25 de puncte de stabilitate va încasa o pensie netă în cuantum de 4.082 de lei.

Asistent social – 28 de puncte contributive, 11,25 de puncte de stabilitate – va primi o pensie de 3.062 de lei.

Bucătar șef – 40 de puncte contributive, 11,25 de puncte de stabilitate – va primi o pensie de 3.936 de lei

Casier la supermarket – 22 de puncte contributive, 11,25 puncte de stabilitate – pensie de 2.624 de lei

Economist/contabil – 45 de puncte contributive, 11,25 puncte de stabilitate – pensie de 4.301 lei

Electrician – 40 de puncte contributive, 11,25 de puncte de stabilitate – pensie netă de 3.936 de lei

Farmacist – 48 de puncte contribuive, 11,25 de puncte de stabilitate – pensie netă de 4.520 de lei

Funcționar Public – 38 de puncte contributive – 11,25 puncte de stabilitate – pensie netă de 3.791 de lei

Inginer construcții – 58 de puncte contributive, 11,25 puncte de stabilitate – pensie de 5.248 de lei

Inginer software – 95 de puncte contributive, 11,25 puncte de stabilitate, pensie de 7.946 de lei

Manager vânzări – 55 de puncte de contributivitate, 11,25 puncte de stabilitate, pensie de 5.030 de lei

Mecanic auto – 35 puncte de contributivitate, 11,25 puncte de stabilitate, pensie de 3.572 de lei

Medic specialist – 110 puncte de contributivitate, 11,25 puncte de stabiliatte, pensie 9.039 de lei

Operator fabrică – 23 puncte de contributivitate, 11,25 puncte de stabilitate, pensie de 2.697 de lei

Paznic / securitate – 18 puncte de contributivitate, 11,25 puncte de stabilitate, pensie de 2.697 de lei

Personal curățenie – 18 puncte de contributivitate, 11,25 puncte de stabilitate, pensie de 2.333 de lei

Pompier – 58 puncte de contributivitate, 11,25 puncte de stabilitate, pensie de 5.248 de lei

Poștaș – 20 de puncte de contributivitate, 11,25 puncte de stabilitate, pensie de 2.478 de lei

Profesor grad 1 – 50 de puncte de contributivitate, 11, 25 puncte de stabilitate, pensie de 4.665 lei

Psiholog – 38 puncte de contributivitate, 11,25 puncte de stabilitate, pensie de 3.791 de lei

Sudor – 45 de puncte de contributivitate, 11,25 puncte de stabilitate, pensie de 4.301 de lei

Șofer de TIR pe țară – 35 de puncte de contributivitate, 11,25 puncte de stabilitate, pensie de 3.572 de lei

Zidar/ Dulgher – 32 de puncte de contributivitate, 11,25 puncte de stabilitate, pensie de 3.352 de lei

