CALCUL | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 40 de ani cu carte de muncă

Cât mai valorează munca unei vieți în România? Un calcul realizat la valoarea punctului de referință de 81 de lei arată ce pensie netă pot primi românii după 40 de ani de vechime, în funcție de meseria exercitată, pentru 25 dintre cele mai populare ocupații.
Valoarea pensiei în România depinde direct de numărul de puncte contributive acumulate de-a lungul carierei. Pentru acest calcul, a fost luată în considerare o vechime completă de 40 de ani, fără întreruperi, cu carte de muncă, și valoarea punctului de referință (VPR) de 81 de lei, nivel aflat în vigoare în prezent.
În toate cazurile analizate, s-a aplicat și punctajul de stabilitate de 11,25 puncte, acordat pentru o carieră completă, conform noii formule de calcul a pensiilor. Diferențele finale apar exclusiv din punctajul contributiv specific fiecărei meserii.
Un agent de vânzări, care a acumulat 30 de puncte contributive, 11,25 de puncte de stabilitate va încasa o pensie netă în cuantum de 3.207 lei.
Un asistent medical care a acumulat 42 de puncte contributive, 11,25 de puncte de stabilitate va încasa o pensie netă în cuantum de 4.082 de lei.
Asistent social – 28 de puncte contributive, 11,25 de puncte de stabilitate – va primi o pensie de 3.062 de lei.
Bucătar șef – 40 de puncte contributive, 11,25 de puncte de stabilitate – va primi o pensie de 3.936 de lei
Casier la supermarket – 22 de puncte contributive, 11,25 puncte de stabilitate – pensie de 2.624 de lei
Economist/contabil – 45 de puncte contributive, 11,25 puncte de stabilitate – pensie de 4.301 lei
Electrician – 40 de puncte contributive, 11,25 de puncte de stabilitate – pensie netă de 3.936 de lei
Farmacist – 48 de puncte contribuive, 11,25 de puncte de stabilitate – pensie netă de 4.520 de lei
Funcționar Public – 38 de puncte contributive – 11,25 puncte de stabilitate – pensie netă de 3.791 de lei
Inginer construcții – 58 de puncte contributive, 11,25 puncte de stabilitate – pensie de 5.248 de lei
Inginer software – 95 de puncte contributive, 11,25 puncte de stabilitate, pensie de 7.946 de lei
Manager vânzări – 55 de puncte de contributivitate, 11,25 puncte de stabilitate, pensie de 5.030 de lei
Mecanic auto – 35 puncte de contributivitate, 11,25 puncte de stabilitate, pensie de 3.572 de lei
Medic specialist – 110 puncte de contributivitate, 11,25 puncte de stabiliatte, pensie 9.039 de lei
Operator fabrică – 23 puncte de contributivitate, 11,25 puncte de stabilitate, pensie de 2.697 de lei
Paznic / securitate – 18 puncte de contributivitate, 11,25 puncte de stabilitate, pensie de 2.697 de lei
Personal curățenie – 18 puncte de contributivitate, 11,25 puncte de stabilitate, pensie de 2.333 de lei
Pompier – 58 puncte de contributivitate, 11,25 puncte de stabilitate, pensie de 5.248 de lei
Poștaș – 20 de puncte de contributivitate, 11,25 puncte de stabilitate, pensie de 2.478 de lei
Profesor grad 1 – 50 de puncte de contributivitate, 11, 25 puncte de stabilitate, pensie de 4.665 lei
Psiholog – 38 puncte de contributivitate, 11,25 puncte de stabilitate, pensie de 3.791 de lei
Sudor – 45 de puncte de contributivitate, 11,25 puncte de stabilitate, pensie de 4.301 de lei
Șofer de TIR pe țară – 35 de puncte de contributivitate, 11,25 puncte de stabilitate, pensie de 3.572 de lei
Zidar/ Dulgher – 32 de puncte de contributivitate, 11,25 puncte de stabilitate, pensie de 3.352 de lei