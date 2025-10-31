Calendar ortodox noiembrie 2025: când pică Sfinții Mihail și Gavriil, Intrarea în biserică a Maicii Domnului și Sfântul Apostol Andrei

Calendar ortodox noiembrie 2025, credincioșii ortocși au parte de trei sărbători religioase: Soborul Sfinților Mihail și Gavriil (8 noiembrie), Intrarea în biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie) și Sfântul Apostol Andrei (30 noiembrie).

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt considerați, „patronii oilor”, existând credința că cei doi sfinți vor avea grijă ca acestea să fie sănătoase și cu spor la mărirea turmelor.

Sfântul Arhangheli Mihail este reprezentat în iconografie purtând haine militare, iar în mână poartă o sabie de foc.

La rândul lui, Sfântul Arhangheli Gavriil a vestit Nașterea Mântuitorului, a Sfântului Ioan Botezătorul și a Fecioarei Maria. El a prăvălit piatra de la ușa mormântului Mântuitorului și este purtătorul veștii milei dumnezeiești față de oameni.

Conform credinței populare, Arhanghelul Mihail deține cheile Raiului și își face apariția la căpătâiul bolnavilor în cazul în care acestora le este sortit să moară, sau la picioarele lor, dacă aceștia mai au de trait. Sărbătoarea pică în 2025, sâmbătă, 8 noiembrie 2025.

Calendar ortodox 21 noiembrie 2025. Intrăr ea în Biseric ă a Maicii Domnului

A doua mare sărbătoare religioasă a lunii noiembrie este Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Sărbătoarea face trimitere la momentul aducerii Fecioarei Maria la Templu de către părinții ei, Sfinții Ioachim și Ana. Fecioara Maria a stat în Templu vreme de 12 ani. Acum, se fac pomeni pentru morți, iar celor care au murit fără lumânare li se aprinde acum una.

Calendar ortodox 30 noiembrie 2025. Sf ântului Apostol Andrei

Luna noiembrie se încheie cu sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel care i-a creștinat pe români. Sfântul Apostol Andrei este considerat ocrotitorul României.

Nopții Sfântului Andrei îi sunt specifice o serie de obiceiuri și superstiții menite să protejeze oamenii și gospodăriile lor. Sărbătoarea pică într-o zi de duminică.

Autorul recomandă:

Moșii de toamnă, 1 noiembrie 2025. Tradiții și superstiții: ce nu ai voie să faci în această zi