Când vor fi virate pensiile în noiembrie 2025. Programul complet al Poștei Române, dar și al băncilor

La început de noiembrie, aproximativ cinci milioane de pensionari din România își vor primi pensiile, potrivit calendarului stabilit de Casa Națională de Pensii și Poșta Română.

Autoritățile au organizat un program în așa fel încât fiecare beneficiar să aibă acces la bani la timp, indiferent dacă optează pentru plata la domiciliu sau prin transfer bancar. Sistemul a fost gândit pentru a evita aglomerația și pentru a asigura livrarea rapidă și sigură a sumelor cuvenite.

Când intră pensiile în luna noiembrie

Pentru seniorii care optează pentru livrarea prin Poșta Română, distribuția pensiilor va avea loc între 1 și 15 noiembrie. În cazul în care beneficiarul nu este prezent la domiciliu în ziua programată, el poate ridica pensia și talonul de informare de la oficiul poștal în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de livrare.

Pentru pensiile restante sau sumele suplimentare, poștașii vor efectua livrări între 11 și 15 noiembrie, oferind posibilitatea ridicării de la ghișeu dacă destinatarul nu se află acasă. Acest mecanism asigură continuitatea plăților și elimină întârzierile pentru beneficiarii din întreaga țară.

Pentru cei care au ales să primească pensia prin cont bancar sau card vor avea sumele virate în conturi începând cu data de 12 noiembrie, dar nu mai târziu de 13 noiembrie. Talonul de informare, cunoscut drept „talonul mov”, va fi trimis la domiciliu în intervalul 1-15 noiembrie. În cazul în care titularul nu este găsit acasă, documentul poate fi ridicat de la oficiul poștal în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de livrare. Metoda aceasta oferă confort și siguranță, astfel de reduce nevoia de deplasare și elimină timpul petrecut la ghișee.

Ce se întâmplă cu pensionarii care trăiesc în străinătate

Pentru seniorii care trăiesc în străinătate, încasarea pensiei se poate face printr-un mandatar cu ajutorul unei procuri speciale autentificate la notar sau la o misiune diplomatică ori consulară a României. Documentele trebuie apostilate conform Convenției de la Haga din 1961 și traduse legal în limba română. Procura trebuie să specifice datele titularului și ale mandatarului, precum și obiectul mandatului și responsabilitățile acestuia, inclusiv obligația de a notifica orice schimbare care ar putea afecta plata pensiei. Valabilitatea documentului nu poate depăși 18 luni de la autentificare.

