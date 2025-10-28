Prima pagină » Actualitate » Impact pentru milioane de români: ce se întâmplă cu PENSIILE și alocațiile pe luna noiembrie

Impact pentru milioane de români: ce se întâmplă cu PENSIILE și alocațiile pe luna noiembrie

28 oct. 2025, 15:36, Actualitate
Impact pentru milioane de români: ce se întâmplă cu PENSIILE și alocațiile pe luna noiembrie
Impact pentru milioane de români: ce se întâmplă cu pensiile și alocațiile pe luna noiembrie / sursă foto: Shutterstock

Veste cu impact pentru milioane de români: pentru luna noiembrie se modifică programul de plăți sociale în România, iar acest lucru va afecta atât pensionarii, cât și persoanele care primesc indemnizații.

Sunt schimbări minore în distribuirea pensiilor, dar care vor afecta o bună parte a populației.

De ce vor întârzia pensiile

Astfel, din cauza calendarului de lucru pentru prima parte a lunii noiembrie, pensiile distribuite prin Poșta Română vor ajunge cu o întârziere de aproximativ două zile.

Cum zilele de 1 și 2 noiembrie cad în weekend și sunt nelucrătoare pentru Poșta Română, iar luni, 3 noiembrie, este abia prima zi de muncă, distribuția efectivă a pensiilor va începe, cel mai probabil, marți, 4 noiembrie.

Cu toate acestea, Casa Națională de Pensii dă asigurări că toate plățile vor fi efectuate până cel târziu pe 15 noiembrie.

În prezent, aproximativ 2,3 milioane de pensii sunt livrate de către poștași. Persoanele care nu sunt acasă își pot ridica pensia de la oficiul poștal în termen de două zile de la primirea mandatului. După expirarea acestui interval, banii se întorc la Casa Județeană de Pensii și de acolo pot fi ridicați printr-o cerere scrisă.

Pe de altă parte, în România, 2,6 milioane de seniori primesc pensia prin virament bancar, iar termenul pentru intrarea sumelor în cont este de 12-13 noiembrie.

Când vor fi virate alocațiile pentru copii

Și plata alocațiilor de stat pentru copii și a indemnizațiilor de creștere va întârzia. Datele oficiale anunțate sunt între 10 și 14 noiembrie.

Conform grilei aprobate pentru anul 2025, cuantumul alocațiilor este următorul:

  • 719 lei pe lună pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani;
  • 292 de lei pe lună pentru copiii între 2 și 18 ani;
  • 719 lei pe lună pentru copiii cu handicap, cu vârsta între 3 și 18 ani.

De asemenea, indemnizația pentru creșterea copilului va fi plătită începând cu 7 noiembrie. În ceea ce privește persoanele adulte și copiii cu dizabilități, aceștia vor primi indemnizațiile de handicap aferente lunii noiembrie în zilele de 13 și 14 noiembrie 2025, potrivit informațiilor transmise de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

„Bolojan mi-a luat 82 de lei!”. Ce PENSIE primește Maria, o pensionară de 92 de ani din Bârlad, după o viață întreagă de muncă

Unele perioade nu aduc vechime în muncă. Ce ani nu se iau în calcul pentru PENSIE

Peste o jumătate de milion de români rămași fără asigurări medicale sunt CONDAMNAȚI la o viață fără prevenție și tratament. Președintele pacienților: „Nu vor mai merge la medic sau vor merge pe ultima sută de metri”

Citește și

POLITICĂ La protestele de miercuri, Jandarmeria permite „doar sloganuri sindicaliste”, la adresa guvernanţilor, şi nu „opinii politice”
15:37
La protestele de miercuri, Jandarmeria permite „doar sloganuri sindicaliste”, la adresa guvernanţilor, şi nu „opinii politice”
POLITICĂ Primarul din Grozeşti a bătut 2 copii care voiau să intre în curtea primăriei. PNL îi cere lui Grindeanu să-l demită
15:22
Primarul din Grozeşti a bătut 2 copii care voiau să intre în curtea primăriei. PNL îi cere lui Grindeanu să-l demită
ULTIMA ORĂ Lia Savonea, șefa Curții Supreme de Justiție, face praf Guvernul Bolojan și îl atacă pe Kelemen Hunor: “Afirmațiile nu corespund realității” Ce spune despre “consultările informale” pe proiectul privind pensiile magistraților
15:05
Lia Savonea, șefa Curții Supreme de Justiție, face praf Guvernul Bolojan și îl atacă pe Kelemen Hunor: “Afirmațiile nu corespund realității” Ce spune despre “consultările informale” pe proiectul privind pensiile magistraților
POLITICĂ Nicuşor Dan a avansat în grad un general în vârstă de 110 ani: „Domnul Rus rămâne un simbol al demnității și al patriotismului”
14:52
Nicuşor Dan a avansat în grad un general în vârstă de 110 ani: „Domnul Rus rămâne un simbol al demnității și al patriotismului”
Mediafax
Când se virează pensiile, indemnizațiile, alocațiile și ajutoarele sociale: Modificări în calendarul plăților!
Digi24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Cancan.ro
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre decesul ei
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Recomandări pentru întărirea imunității în sezonul rece. Dr. Monica Pop: „Urmărind aceste două sfaturi, nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”
Mediafax
Boala de iarnă ignorată care afectează milioane de persoane: „Nu este doar tristețe”
Click
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Digi24
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Brandul german care alimentează mașinile diesel cu ulei vegetal în loc de motorină
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit șase noi specii de lilieci. „Sunt extrem de greu de găsit”
EXTERNE Războiul nervilor. Precedent periculos după ce baloanele de 100 euro din Belarus au închis aeroporturi în Lituania. Altă provocare pentru NATO, dar Rusia nu este acuzată direct. „Pentru un cost minim, cu secrete și riscuri minime, o armă nouă și eficientă”
15:47
Războiul nervilor. Precedent periculos după ce baloanele de 100 euro din Belarus au închis aeroporturi în Lituania. Altă provocare pentru NATO, dar Rusia nu este acuzată direct. „Pentru un cost minim, cu secrete și riscuri minime, o armă nouă și eficientă”
VIDEO Lia Olguța Vasilescu exclude ieșirea PSD din COALIȚIE: „Guvernul Bolojan poate să fie un alt guvern”
15:40
Lia Olguța Vasilescu exclude ieșirea PSD din COALIȚIE: „Guvernul Bolojan poate să fie un alt guvern”
SPORT Cine e înotătorul român care a fost depășit doar de David Popovici. Ce are în comun cu MARELE campion
15:33
Cine e înotătorul român care a fost depășit doar de David Popovici. Ce are în comun cu MARELE campion
VIDEO Lia Olguța Vasilescu dă vina pe Bolojan pentru haosul de la Guvern: „Totul este BLOCAT la ora actuală din cauza lui”
15:26
Lia Olguța Vasilescu dă vina pe Bolojan pentru haosul de la Guvern: „Totul este BLOCAT la ora actuală din cauza lui”
ULTIMA ORĂ Lia Olguța Vasilescu confirmă dezvăluirea Gândul: PSD îl demite pe Bolojan dacă legea magistraților nu e adoptată în Parlament. PSD nu mai stă la guvernare în orice condiții. Probabil vom iniția o moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Poate nu ajungem acolo
15:24
Lia Olguța Vasilescu confirmă dezvăluirea Gândul: PSD îl demite pe Bolojan dacă legea magistraților nu e adoptată în Parlament. PSD nu mai stă la guvernare în orice condiții. Probabil vom iniția o moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Poate nu ajungem acolo
HOROSCOP Zodia care se îmbogățește, dar se și îmbolnăvește la început de noiembrie 2025. Avertismentul celebrei Cristina Demetrescu
15:22
Zodia care se îmbogățește, dar se și îmbolnăvește la început de noiembrie 2025. Avertismentul celebrei Cristina Demetrescu