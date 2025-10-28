Impact pentru milioane de români: ce se întâmplă cu PENSIILE și alocațiile pe luna noiembrie

Veste cu impact pentru milioane de români: pentru luna noiembrie se modifică programul de plăți sociale în România, iar acest lucru va afecta atât pensionarii, cât și persoanele care primesc indemnizații.

Sunt schimbări minore în distribuirea pensiilor, dar care vor afecta o bună parte a populației.

De ce vor întârzia pensiile

Astfel, din cauza calendarului de lucru pentru prima parte a lunii noiembrie, pensiile distribuite prin Poșta Română vor ajunge cu o întârziere de aproximativ două zile.

Cum zilele de 1 și 2 noiembrie cad în weekend și sunt nelucrătoare pentru Poșta Română, iar luni, 3 noiembrie, este abia prima zi de muncă, distribuția efectivă a pensiilor va începe, cel mai probabil, marți, 4 noiembrie.

Cu toate acestea, Casa Națională de Pensii dă asigurări că toate plățile vor fi efectuate până cel târziu pe 15 noiembrie.

În prezent, aproximativ 2,3 milioane de pensii sunt livrate de către poștași. Persoanele care nu sunt acasă își pot ridica pensia de la oficiul poștal în termen de două zile de la primirea mandatului. După expirarea acestui interval, banii se întorc la Casa Județeană de Pensii și de acolo pot fi ridicați printr-o cerere scrisă.

Pe de altă parte, în România, 2,6 milioane de seniori primesc pensia prin virament bancar, iar termenul pentru intrarea sumelor în cont este de 12-13 noiembrie.

Când vor fi virate alocațiile pentru copii

Și plata alocațiilor de stat pentru copii și a indemnizațiilor de creștere va întârzia. Datele oficiale anunțate sunt între 10 și 14 noiembrie.

Conform grilei aprobate pentru anul 2025, cuantumul alocațiilor este următorul:

719 lei pe lună pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani;

292 de lei pe lună pentru copiii între 2 și 18 ani;

719 lei pe lună pentru copiii cu handicap, cu vârsta între 3 și 18 ani.

De asemenea, indemnizația pentru creșterea copilului va fi plătită începând cu 7 noiembrie. În ceea ce privește persoanele adulte și copiii cu dizabilități, aceștia vor primi indemnizațiile de handicap aferente lunii noiembrie în zilele de 13 și 14 noiembrie 2025, potrivit informațiilor transmise de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

„Bolojan mi-a luat 82 de lei!”. Ce PENSIE primește Maria, o pensionară de 92 de ani din Bârlad, după o viață întreagă de muncă

Unele perioade nu aduc vechime în muncă. Ce ani nu se iau în calcul pentru PENSIE

Peste o jumătate de milion de români rămași fără asigurări medicale sunt CONDAMNAȚI la o viață fără prevenție și tratament. Președintele pacienților: „Nu vor mai merge la medic sau vor merge pe ultima sută de metri”