Calculul pensiei minime. Cine primește puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite

Pensia minimă garantată are valoarea de 1.281 de lei în 2025. Aceasta este acordată persoanelor care au realizat cel puțin 15 ani de cotizare la sistemul public de pensii. Acest calcul ține cont de mai mulți factori printre care venitul lunar asigurat, punctajul obținut și valoarea punctului de referință.

Punctele de stabilitate, introduse prin Legea nr. 360/2023, oferă bonusuri suplimentare persoanelor care au lucrat peste stagiul de cotizare contributiv. Astfel, anii de activitate care depășesc pragul de 25 de ani sunt recompensați cu sume în plus la pensie.

Stagiul de cotizare reprezintă perioadele de timp pentru care asigurații datorează și/sau plătesc contribuții de asigurări sociale în sistemul public de pensii din România, precum și alte țări, în condițiile stabilite prin instrumente juridice internaționale la care România este parte.

Cum se face calculul pentru cuantumul pensiei

Pentru determinarea cuantumului pensiei se au în vedere următoarele: punctajul lunar, punctajul anual, numărul de puncte de stabilitate, numărul total de puncte – realizate de asigurat pe parcursul întregii perioade de activitate.

Cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat, pe parcursul întregii perioade de activitate, cu valoarea punctului de referință, stabilită prin lege.

Punctajul lunar se calculează prin raportarea câștigului salarial brut/venitului lunar asigurat la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă.

Punctajul mediu anual se determină prin împărțirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare.

Cum se calculează punctajul lunar

Începând cu data de 1 septembrie 2024, punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului brut lunar realizat sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv.

Cine beneficiază de puncte de stabilitate În situația persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare contributiv mai mare de 25 de ani, pentru stagiul de cotizare contributiv care depășește acest plafon se acordă un număr de puncte de stabilitate, astfel:

a) 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani până la 30 de ani inclusiv, 0,04167 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00139 puncte pentru fiecare zi;

b) 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani până la 35 de ani inclusiv, 0,06250 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00208 puncte pentru fiecare zi;

c) un punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani, 0,08333 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00278 puncte pentru fiecare zi.

