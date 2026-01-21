Care este proveniența denumirilor lunilor anului. Ce înseamnă fiecare

Pe vremuri, lunile anului aveau denumiri populare în funcție de activitatea specifică sau de ocupațiile oamenilor. Însă nu toată lumea știe proveniența lor.

În tradiția românească, fiecare lună a anului purta o denumire și avea o semnificație aparte. Aceste nume sugerau o activitate din viața oamenilor sau desemnau o tradiție, potrivit ProTv.

Ce semnifică denumirea fiecărei luni a anului

Ianuarie sau Gerar, cum este cunoscut în popor, desemnează prima lună a anului. Denumirea de Gerar vine de la faptul că este cea mai friguroasă lună din an.

Februarie sau Făurar, luna purta această denumire pentru că atunci oamenii își făureau uneltele pentru a se pregăti de primăvară.

Martie purta denumirea de Mărțisor pentru că este luna dedicată lui,

Popular, Aprilie se numește Prier, este luna când primăvara se instalează complet.

Mai sau Florar, luna când toată natura renaște, copacii înmuguresc și întreaga viață capătă culori.

Luna Iunie poartă denumirea de Cireșar pentru că atunci se coc cireșele.

Iulie sau Cuptor, luna în care temperaturile sunt extrem de mari, de aici și denumirea.

August sau Gustar, luna în care se coc cele mai multe fructe și legume. Oamenii se bucură de toate roadele pământului, de la fructe bogate până la legume.

Septembrie sau Răpciune, Răpciune înseamnă culesul viei sau culesul recoltei.

Octombrie sau Brumărel, luna în care temperaturile încep să scadă, iar noaptea se formează bruma.

Noiembrie sau Brumar, luna cu temperaturi și mai scăzute, iar bruma deja este obișnuită.

Decembrie se mai numește Undrea sau Nugău, Acest nume popular al lunii decembrie este legat, de fapt, de Sfântul Andrei, cu toate că acesta este sărbătorit la sfârșitul lunii noiembrie. I se mai spune și ningău, deoarece este luna în care încep ninsorile.

De unde provin numele lunilor anului

Potrivit legendei, Romulus, primul rege al Romei, a instituit un calendar care avea doar 10 luni, în jurul anului 738 î.Hr: Martius, Aprilis, Maius, Juniius, Quintilis, Sextilis, September, October, November, December. (Istoricii nu mai atribuie dezvoltarea calendarului roman republican lui Romulus, care este considerat astăzi mai degrabă o figură legendară decât una istorică.)