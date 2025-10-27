Prima pagină » Social » Care sunt martorii din bord care îți pot salva mașina. De multe ori șoferii ignoră aceste semnale

27 oct. 2025, 22:46, Social
Când pornești mașina și vezi acele luminițe în bordul ei, te confrunți cu „martori de bord”, adică indicatori care te pot avertiza că ceva nu este în regulă la vehiculul tău. Martorii de bord avertizează șoferii cu privire la o posibilă problemă pe care o are mașina sau semnalează o situație de drum.

Dacă recunoști ce semnalează aceşti indicatori, poţi preveni defecţiuni majore sau situaţii periculoase.

Ce martori în bord trebuie să cunoști

Martorul pentru ulei/presiunea uleiului

Acest martor semnalează o presiune prea scăzută a uleiului sau un nivel de ulei sub minimum. Dacă îl ignori, motorul poate suferi avarii grave.

Martorul sistemului de frânare sau ABS

Dacă apare martorul legat de frânare, e vital să opreşti şi să verifici. Defecțiunile în sistemul de frânare pot duce la consecințe grave.

Martorul triunghi cu semnul exclamării

Un indicator mai puţin intuitiv: dacă apare cu semn de exclamare roşu, indica o problemă gravă, cum ar fi supraîncălzirea motorului sau nivel scăzut de ulei.

Martorii de culoare galbenă / portocalie şi cei verzi / albaștri

Martorii galbeni/portocalii semnalează o problemă ce trebuie verificată cât mai curând; cei verzi sau albaștri oferă doar informaţii utile, fără urgenţă.

Ce trebuie să faci atunci când se aprind martorii de bord

Primul pas: rămâi calm şi oprește mașina într-un loc sigur dacă martorul este roşu sau semnalează sistemul de frânare, uleiul sau motorul. Apoi verifică manualul mașinii sau consultă un service autorizat pentru diagnostic.

Ideal ar fi să cunoști toți martorii de bord pentru că acei indicatori sunt, practic, „mesagerii” maşinii tale. Ei transmit informaţii vitale despre starea sistemelor interne. Ignorarea poate duce la reparaţii costisitoare sau chiar la compromisuri de siguranţă. Studiile arată că majoritatea șoferilor nu cunosc semnificația tuturor simbolurilor din bord: „Peste 80% dintre şoferi nu le cunosc.”.

