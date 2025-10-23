Compartimentul din mașină pe care să nu-l speli niciodată când duci autovehiculul la spălătorie. Un mecanic auto a dezvăluit ce se poate întâmpla

Iată ce nu trebuie să speli niciodată când duci mașina la spălătorie. Un mecanic auto a dezvăluit ce componente ale mașinii trebuie să eviți să speli.

Scotty Kilmer, un mecanic auto britanic cu experiență, a avertizat că spălarea mașinilor într-un anumit mod poate să „distrugă” motoarele pe benzină și diesel, un risc serios pentru șoferi în această periaodă din an.

Potrivit Express, Scotty Kilmer, cunoscut pentru videoclipurile sale de pe YouTube, a spus că spălarea sub capotă poate să afecteze componentele esențiale și sistemele electrice sensibile ale vehiculului.

Conform mecanicului auto, compartimentul motorului nici măcar nu ar trebui lustruit.

Apa poate să pătrundă în cilindrii motorului, blocând pistoanele și provocând arderea garnuturii de chiulasă. Mai mult, apa poate cauza scurtcircuite sau coroziune, ducând la reparații costisitoare.

Într-un clip postat pe canalul său, Scotty a explicat:

„Astăzi vă voi spune de ce este o idee proastă să curățați motorul cu detergent și să-l clătiți cu furtunul. Sub capotă se află numeroase componente electronice și module de control ale computerului. Apa și electronicele pur și simplu nu merg împreună”.

Acesta a adăugat că, de-a lungul anilor, mulți clienți au spălat motorul cu jet de apă, iar apoi s-a aprins butonul „Verificați motorul”.

„Când verific, găsesc tot felul de avarii. Să fim sinceri – chiar te uiți la motorul mașinii tale? De ce te-ar deranja dacă e puțin murdar? Puțină grăsime chiar ajută la prevenirea ruginii. Dacă vrei să faci curățenie, ocupă-te de interior, că acolo îți petreci timpul”, a transmis Scotty Kilmer.

Șoferii au reacționat imediat la sfatul lui Scotty, mulți recunoscând că au comis aceeași greșeală în trecut și că și-au schimbat obiceiurile.

„Exact! Am făcut asta când am avut prima mea mașină nouă, în anii 90, și am distrus o mulțime de piese. Niciodată să nu speli motorul!”, a scris un utilizator.

