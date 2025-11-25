Prima pagină » Social » Care sunt zilele libere din decembrie 2025. Când se bucură angajații și elevii de minivacanțe legale

Care sunt zilele libere din decembrie 2025. Când se bucură angajații și elevii de minivacanțe legale

25 nov. 2025, 16:24, Social
Care sunt zilele libere din decembrie 2025. Când se bucură angajații și elevii de minivacanțe legale
Ce zile libere au românii în decembrie 2025

Suntem tot mai aproape de ultima lună din anul 2025, iar mulți români sunt curioși de ce minivacanțe au parte, atât angajații, cât și elevii.

Luna decembrie este cea a sărbătorilor. Prima este cea națională, iar apoi o ținem așa până la începutul lui 2026.

Care sunt zilele libere pentru elevi și angajați în decembrie 2025

Vești bune pentru elevi în luna decembrie. Ei vor avea parte de o vacanță de iarnă prelungită, potrivit structurii anului școlar 2025-2026, vacanța de iarnă începe pe data de 20 decembrie și se încheie pe 7 ianuarie. Un repaus mai lung de la activitățile școlare atât pentru elevi, cât și pentru profesori, care au avut parte de un început de an școlar marcat de schimbări și dificultăți.

Angajații dispun și ei de mai multe libere legale. Minivacanțele încep încă de pe 1 decembrie, când sărbătorim Ziua Națională a României. În 2025, 1 decembrie este luni, astfel că angajații au parte de un weekend prelungit.

A doua minivacanță este chiar de Crăciun, anul acesta 25 decembrie pică într-o zi de joi, astfel că la prima și a doua zi de Crăciun – care sunt zile libere legale în România – se vor adăuga celor două zile de weekend. Cele patru zile consecutive de sărbătoare dau un ritm relaxant, fiecare putând să se bucure alături de familie în tihnă.

Aceste zile libere se suprapun în mare cu cele avute de elevi, astfel că părinții pot petrece timp de calitate în preajma sărbătorilor cu cei mici.

Nici începutul lui 2026 nu este lipsit de zile libere de odihnă. Zilele de 1 și 2 sunt libere legale, și cum în 2026 sunt joia și vinerea, se transformă într-o minivancață de Revelion.

De asemenea, 6 ianuarie, când se celebrează Boboteaza, dar și 7 ianuarie, Sfântul Ioan, care vor fi marți și miercuri, sunt zile libere legale. Există posibilitatea ca mulți români să facă punte, luându-și ziua de luni, 5 ianuarie, liberă. Totodată, data de 7 decembrie este alocată și alegerilor pentru Primăria Capitalei, iar bucureștenii își pot exprima dreptul la vot. În ianuarie va mai fi și ziua de 24, Ziua Unirii Principatelor Române, liberă, însă în 2026 va fi într-o sâmbătă, iar cei mai mulți români au deja liber în ziua respectivă.

Recomandările autorului:

Mediafax
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
Digi24
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Ce a făcut o femeie căreia nu i s-a acordat prioritatea pe trecerea de pietoni. Promptitudinea răspunsului a uimit pe toată lumea
Mediafax
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat în România pentru prima dată pe timp de zi. MApN: Piloții au autorizare „de a angaja ținta aeriană” UPDATE: O dronă rusească a căzut peste o casă în Republica Moldova
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Cancan.ro
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit unde se află „busola” porumbeilor
JUSTIȚIE Consiliul Superior al Magistraturii își alege o nouă conducere, în toiul tensiunilor, privind pensia magistraților
17:33
Consiliul Superior al Magistraturii își alege o nouă conducere, în toiul tensiunilor, privind pensia magistraților
EXTERNE Frica de atacuri în perioada Sărbătorilor i-a făcut pe germani să majoreze cu 44% sumele alocate pentru securitatea Târgurilor de Crăciun
17:25
Frica de atacuri în perioada Sărbătorilor i-a făcut pe germani să majoreze cu 44% sumele alocate pentru securitatea Târgurilor de Crăciun
SPORT Șeful FIFA se folosește de banii saudiților pentru a dezvolta fotbalul în țările sărace. A fost anunțat un program pentru oferit împrumuturi
17:25
Șeful FIFA se folosește de banii saudiților pentru a dezvolta fotbalul în țările sărace. A fost anunțat un program pentru oferit împrumuturi
ACTUALITATE Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina
17:03
Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina
VIDEO Cristoiu, scenariu-sumbru despre frontul ucrainean: „Se pregătește o diversiune sângeroasă pentru oprirea planului de pace al lui Trump”
17:01
Cristoiu, scenariu-sumbru despre frontul ucrainean: „Se pregătește o diversiune sângeroasă pentru oprirea planului de pace al lui Trump”
SPORT Derby-ul FCSB – Rapid se JOACĂ pe 21 decembrie! O zi mai târziu, Craiova are ultimul meci al anului 2025
17:01
Derby-ul FCSB – Rapid se JOACĂ pe 21 decembrie! O zi mai târziu, Craiova are ultimul meci al anului 2025