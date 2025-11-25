Care sunt zilele libere din decembrie 2025. Când se bucură angajații și elevii de minivacanțe legale

Suntem tot mai aproape de ultima lună din anul 2025, iar mulți români sunt curioși de ce minivacanțe au parte, atât angajații, cât și elevii.

Luna decembrie este cea a sărbătorilor. Prima este cea națională, iar apoi o ținem așa până la începutul lui 2026.

Care sunt zilele libere pentru elevi și angajați în decembrie 2025

Vești bune pentru elevi în luna decembrie. Ei vor avea parte de o vacanță de iarnă prelungită, potrivit structurii anului școlar 2025-2026, vacanța de iarnă începe pe data de 20 decembrie și se încheie pe 7 ianuarie. Un repaus mai lung de la activitățile școlare atât pentru elevi, cât și pentru profesori, care au avut parte de un început de an școlar marcat de schimbări și dificultăți.

Angajații dispun și ei de mai multe libere legale. Minivacanțele încep încă de pe 1 decembrie, când sărbătorim Ziua Națională a României. În 2025, 1 decembrie este luni, astfel că angajații au parte de un weekend prelungit.

A doua minivacanță este chiar de Crăciun, anul acesta 25 decembrie pică într-o zi de joi, astfel că la prima și a doua zi de Crăciun – care sunt zile libere legale în România – se vor adăuga celor două zile de weekend. Cele patru zile consecutive de sărbătoare dau un ritm relaxant, fiecare putând să se bucure alături de familie în tihnă.

Aceste zile libere se suprapun în mare cu cele avute de elevi, astfel că părinții pot petrece timp de calitate în preajma sărbătorilor cu cei mici.

Nici începutul lui 2026 nu este lipsit de zile libere de odihnă. Zilele de 1 și 2 sunt libere legale, și cum în 2026 sunt joia și vinerea, se transformă într-o minivancață de Revelion.

De asemenea, 6 ianuarie, când se celebrează Boboteaza, dar și 7 ianuarie, Sfântul Ioan, care vor fi marți și miercuri, sunt zile libere legale. Există posibilitatea ca mulți români să facă punte, luându-și ziua de luni, 5 ianuarie, liberă. Totodată, data de 7 decembrie este alocată și alegerilor pentru Primăria Capitalei, iar bucureștenii își pot exprima dreptul la vot. În ianuarie va mai fi și ziua de 24, Ziua Unirii Principatelor Române, liberă, însă în 2026 va fi într-o sâmbătă, iar cei mai mulți români au deja liber în ziua respectivă.

