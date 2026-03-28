Cât a ajuns să coste o pâine în brutăriile Laurei Cosoi. Prețurile au fost afectate după scumpiri

Familia Laurei Cosoi deține un lanț de brutării în întreaga țară. Scumpirile au afectat prețurile produselor. Ce preț are acum o pâine, dar și ce părere au clienții despre calitate și preț.

Cât a ajuns să coste o pâine în brutăriile Laurei Cosoi

Nutriționista Codruța Pantelimon a dezvăluit diferența majoră dintre maia și drojdie, ambele folosite pentru prepararea produselor de panificație.

Produsele de panificație din brutăriile Laurei Cosoi au la bază maia și sunt coapte în cuptor pe lemne, ca pe vremea bunicilor.

„Brutărie cu maia, produse proaspete de brutărie, patiserie și cofetărie artizanale, realizate cu umpluturi de fructe și legume proaspete. Toate produsele sunt realizate cu făină neameliorată, nu folosim margarină și sunt coapte în cuptor cu lemne!”, a spus nutriționista Codruța Pantelimon, potrivit Click.

În 2024, pâinea era comercializată la kilogram, la prețuri cuprinse între 14,99 și 15,99 lei. Un an mai târziu, cele mai scumpe sortimente depășeau deja pragul de 20 de lei/kg. În 2026, prețurile sunt de 18,99 lei pentru pâinea rustică albă, 19,99 lei pentru cea rustică multicereale și ajung la 29,99 lei/kg în cazul sortimentelor cu fibre și semințe.

Care este diferența dintre drojdie și maia

Nutriționista a explicat și ce diferență este între maia și drojdie în produsele de panificație.

„Din cămara bunicii știu că îmi spunea deseori că cea mai bună pâine e cea cu maia. Nu o credeam, pe atunci, însă, cu timpul, am testat și am simțit pe propria-mi piele diferența. Maiaua este o tradiție. Dar, să vă spun practic ce este maiaua: este simpla combinație între apă călduță și faină de calitate. Bunicii mei mergeau la moară, cu grâul propriu, și-l măcinau în făină, pentru pâine, tărâțele de grâu erau pentru orătănii”, a mai spus Codruța Pantelimon, potrivit sursei citate.

